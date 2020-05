EUROPE RESEARCH ROUNDUP-Amadeus, Henkel, Informa

May 13 (Reuters) - Securities analysts revised their ratings and price targets on several European companies, including Amadeus, Henkel and Informa, on Wednesday. HIGHLIGHTS * Amadeus : Jefferies cuts target price to EUR 54 from EUR 60 * Henkel AG & Co KGaA : Barclays raises target price to EUR 86 from EUR 79 * Informa : Goldman Sachs raises to buy from neutral Following is a summary of research actions on European companies reported by Reuters on Wednesday. Stock entries are in alphabetical order. * Aker BP ASA : Jefferies raises target price to NOK 175 from NOK 170 * Amadeus : Jefferies cuts target price to EUR 54 from EUR 60 * AO World Plc : JP Morgan raises target price to 101p from 93p * Applus : Barclays cuts target price to EUR 8.7 from EUR 12.25 * Applus : Credit Suisse cuts target price to EUR 8.80 from EUR 10.50 * Bank of Ireland Group Plc : JP Morgan cuts target price to EUR 2.90 from EUR 3.60 * Brenntag AG : Credit Suisse raises target price to EUR 49 from EUR 42 * Coloplast : Credit Suisse raises target price to DKK 1,135 from DKK 970 * DSM : JP Morgan raises target price to EUR 115.5 from EUR 113.5 * Hellofresh SE : JP Morgan raises target price to EUR 50 from EUR 45 * Henkel AG & Co KGaA : Barclays raises target price to EUR 86 from EUR 79 * Homeserve Plc : Barclays cuts target price to 1200p from 1320p * Iliad : Barclays raises target price to EUR 175 from EUR 165 * Iliad : Credit Suisse raises target price to EUR 111 from EUR 105 * Informa : Goldman Sachs raises to buy from neutral * Italy'S Prysmian : JP Morgan raises target price to EUR 16 from EUR 15.5 * KPN : JP Morgan cuts target price to EUR 2.60 from EUR 2.80 * Logitech International SA : Credit Suisse raises target price to CHF 57 from CHF 52 * Lundbeck : Credit Suisse cuts target price to DKK 230 from DKK 260 * Metso Oyj : JP Morgan raises target price to EUR 24 from EUR 23 * Morphosys AG : Barclays raises target price to EUR 105 from EUR 100 * Nexi SpA : Credit Suisse raises target price to EUR 14.10 from EUR 12 * Novo Nordisk : JP Morgan raises target price to DKK 480 from DKK 460 * Salvatore Ferragamo SpA : Credit Suisse cuts target price to EUR 8.4 from EUR 11 * Scor : Jefferies cuts target price to EUR 26.50 from EUR 37.50 * Stroeer : Barclays raises target price to EUR 60 from EUR 47.5 * Stroeer : JP Morgan raises target price to EUR 85 from EUR 74 * Teamviewer AG : Barclays raises target price to EUR 45 from EUR 35 * Telekom Austria AG : Barclays cuts target price to EUR 6 from EUR 6.1 * ThyssenKrupp : Jefferies cuts target price to EUR 10 from EUR 10.50 (Compiled by Bengaluru Newsroom)