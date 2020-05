EUROPE RESEARCH ROUNDUP-Beazley, Elisa Oyj, Tele2 AB

May 15 (Reuters) - Securities analysts revised their ratings and price targets on several European companies, including Beazley, Elisa Oyj and Tele2 AB, on Friday. HIGHLIGHTS * Beazley Plc : Credit Suisse initiates with rating neutral and TP 400p * BP : Morgan Stanley cuts to underweight from equal-weight * Elisa Oyj : Credit Suisse raises target price to EUR 53 from EUR 49 * Straumann Holding AG : JP Morgan cuts to underweight from neutral * Tele2 AB : Credit Suisse raises to outperform from neutral Following is a summary of research actions on European companies reported by Reuters on Friday. Stock entries are in alphabetical order. * 3I Group : Barclays raises target price to 1015p from 1000p * ABN Amro Bank NV : Berenberg cuts target price to EUR 6.70 from EUR 8.50 * Acerinox SA : Morgan Stanley cuts target price to EUR 8.6 from EUR 9.3 * Aegon NV : Morgan Stanley cuts target price to EUR 2.8 from EUR 3.3 * Akwel : Portzamparc raises target price to EUR 12.9 from EUR 11.3; rating hold * Alstom : JP Morgan cuts target price to EUR 38 from EUR 41 * Amadeus : Barclays cuts target price to EUR 36 from EUR 40 * Aperam SA : Morgan Stanley cuts target price to EUR 24 from EUR 25.8 * Austevoll Seafood ASA : Kepler Cheuvreux cuts Tp to NOK 110 from NOK 115 * Babcock International Group Plc : Barclays raises to equal weight from underweight * Babcock International Group Plc : Barclays cuts target price to 419p from 470p * Bankinter SA : Jefferies cuts target price to EUR 3.50 from EUR 3.60 * BBVA : Deutsche Bank cuts target price to EUR 3.93 from EUR 4.05 * Beazley Plc : Credit Suisse initiates with rating neutral and TP 400p * Bollore : HSBC cuts target price to EUR 3.8 from EUR 4.5 * Boohoo Group Plc : Peel Hunt raises target price to 400p from 350p * Boozt AB : Berenberg raises target price to SEK 54 from SEK 40 * Bouygues : Barclays cuts target price to EUR 32 from EUR 35 * BP : Morgan Stanley cuts to underweight from equal-weight * Brewin Dolphin Holdings Plc : Peel Hunt raises target price to 310p from 305p * BT : Morgan Stanley cuts target price to 125p from 150p * Campari : Barclays raises target price to EUR 8 from EUR 6.4 * Chemring Group Plc : Barclays cuts target price to 250p from 290p * Computacenter Plc : Stifel raises target price to 1770p from 1768p * Continental AG : HSBC cuts target price to EUR 80 from EUR 130 * Countryside Properties Plc : Jefferies cuts target price to 443p from 587p * Covestro AG : HSBC raises target price to EUR 29 from EUR 28.5 * Deutsche Post AG : JP Morgan raises target price to EUR 33.08 from EUR 28.44 * Deutsche Telekom AG : Barclays raises target price to EUR 17.2 from EUR 16.5 * Deutsche Wohnen SE : RBC raises target price to EUR 44 from EUR 42 * Duerr AG : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 22 from EUR 23 * EDP : Credit Suisse cuts target price to EUR 4.5 from EUR 5.3 * Eiffage : Societe Generale cuts to hold from buy;cuts TP to EUR 81.7 from EUR 111.10 * Elia Group SA : Kepler Cheuvreux cuts to hold from buy * Elia Group SA : Kepler Cheuvreux raises target price to EUR 100 from EUR 95 * Elisa Oyj : Credit Suisse raises target price to EUR 53 from EUR 49 * Enav SpA : Barclays cuts target price to EUR 4.7 from EUR 5.5 * Endomines AB (Publ) : Evli raises target price to SEK 5.5 from SEK 5 * Euronext NV : Citigroup raises price target to EUR 98 from EUR 87 * Euronext NV : KBW raises target price to EUR 84 from EUR 75 * Eutelsat : JP Morgan cuts target price to EUR 14.50 from EUR 20 * Galapagos NV : Barclays raises target price to EUR 235 from EUR 225 * Galp Energia SA : Morgan Stanley raises target price to EUR 10.6 from EUR 10.2 * Gbl : Citigroup raises to buy from neutral; cuts TP to EUR 87 from EUR 96 * Geberit AG : UBS raises to neutral from sell; raises TP to CHF 435 from CHF 390 * Grainger Plc : Barclays raises target price to 270p from 265p * Handelsbanken : Citigroup raises price target to SEK 84 from SEK 83 * Hargreaves Lansdown : Barclays raises target price to 1735p from 1650p * Hargreaves Lansdown : Berenberg raises target price to 1,705p from 1,440p * Hellofresh SE : Morgan Stanley cuts to equal-weight from overweight * Hellofresh SE : Morgan Stanley raises target price to EUR 42 from EUR 31 * Hiscox Ltd : Credit Suisse initiates with rating outperform and TP 950p * Inditex : Bryan Garnier cuts fair value to EUR 28 from EUR 30 * Investor AB : Citigroup cuts price target to SEK 518 from SEK 532 * Jeronimo Martins SA : Berenberg cuts target price to EUR 15.50 from EUR 16.10 * Jost Werke : Midcap Partners cuts target price to EUR 24.3 from EUR 25.1;neutral * JTC Plc : HSBC raises target price to 505p from 460p * KBC Groep NV : Citigroup cuts price target to EUR 55 from EUR 61 * KBC Groep NV : JP Morgan cuts target price to EUR 63 from EUR 66 * KBC Groep NV : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 40 from EUR 42.5 * Knorr Bremse AG : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 79 from EUR 87 * Lancashire Holdings : Credit Suisse initiates with rating outperform and TP 750p * Leroy Seafood Group ASA : Kepler Cheuvreux cuts target to NOK 73 from NOK 75 * Maisons Du Monde SA : Citigroup cuts price target to EUR 10 from EUR 14 * Marimekko Oyj : Evli cuts price target to EUR 24 from EUR 28 * Marimekko Oyj : Evli cuts to hold from buy * Marr SpA : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 14.5 from EUR 16.5 * Mediawan : Midcap Partners cuts target price to EUR 13.0 from EUR 15.0; buy * Merck KGaA : Independent Research cuts target price to EUR 122 from EUR 128; buy * MLP AG : Independent Research ups target price to EUR 5.20 from EUR 4.80; hold * Mondi : JP Morgan cuts target price to 1500p from 1760p * Newriver REIT Plc : Jefferies initiates with buy, 80p target price * Nibe Industrier AB : Kepler Cheuvreux raises Tp to SEK 108 from SEK 104 * NKT A/S : Credit Suisse raises target price to DKK 126 from DKK 117 * Nordea Bank Abp : Citigroup raises price target to SEK 64 from SEK 63 * OMV AG : Morgan Stanley raises target price to EUR 35.7 from EUR 33 * Osirium Technologies Plc : Stifel cuts target price to 125p from 148p * Pandora : Morgan Stanley cuts target price to DKK 300 from DKK 340 * Prudential : Evercore ISI cuts target price to 1525p from 1600p * Renault : Morgan Stanley cuts target price to EUR 40 from EUR 50 * Roche Holding AG : Barclays raises target price to CHF 395 from CHF 385 * RWE AG : Barclays raises target price to EUR 33 from EUR 32 * RWE AG : Independent Research raises target price to EUR 28 from EUR 26; hold * RWE AG : Morgan Stanley raises target price to EUR 36 from EUR 35 * Sanne Group Plc : HSBC cuts target price to 655p from 675p * Santander : UBS cuts to neutral from buy; cuts TP to EUR 2.25 from EUR 3 * Saras SpA : Barclays cuts target price to EUR 1.1 from EUR 1.2 * Saras SpA : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 1 from EUR 1.56 * SBM Offshore NV : HSBC cuts target price to EUR 20.3 from EUR 21 * SEB AB : Citigroup raises price target to SEK 79 from SEK 76 * Shop Apotheke Europe NV : Barclays raises target price to EUR 95 from EUR 68 * Signature Aviation Plc : Peel Hunt cuts target price to 217p from 338p * SLM Solutions : Deutsche Bank cuts target price to EUR 6 from EUR 11 * Spirax-Sarco : UBS raises target price to 9200p from 8900p * Straumann Holding AG : JP Morgan cuts target price to CHF 549 from CHF 643 * Straumann Holding AG : JP Morgan cuts to underweight from neutral * Suez SA : HSBC raises target price to EUR 12 from EUR 11.5 * Sunrise Communications Group AG : Credit Suisse cuts TP to CHF 90 from CHF 95 * Tele2 AB : Credit Suisse raises target price to SEK 158 from SEK 137 * Tele2 AB : Credit Suisse raises to outperform from neutral * Telenet Group Holding NV : Berenberg initiates with hold rating and pt EUR 37.50 * Telenor ASA : Credit Suisse raises target price to NOK 162 from NOK 154 * Telia : Credit Suisse cuts target price to SEK 28 from SEK 34 * Ubisoft : Citigroup raises price target to EUR 85 from EUR 83 * Ubisoft : Kepler Cheuvreux cuts target price to EUR 65 from EUR 70 * Ultra Electronics Holdings Plc : Barclays cuts target price to 1800p from 2000p * Wacker Neuson SE : Jefferies cuts target price to EUR 15.50 from EUR 21 * Zeal Network SE : Kepler Cheuvreux raises target price to EUR 25 from EUR 23 * Zooplus AG : Barclays raises target price to EUR 95 from EUR 90 * Zurich Insurance Group AG : Citigroup cuts price target to CHF 362 from CHF 403 * Zurich Insurance Group AG : JP Morgan cuts target price to CHF 370 from CHF 410 (Compiled by Bengaluru Newsroom)