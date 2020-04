EUROPE RESEARCH ROUNDUP- Calisen, Centamin, Kesko

April 29 (Reuters) - Securities analysts revised their ratings and price targets on several European companies, including Calisen, Centamin and Kesko on Wednesday. HIGHLIGHTS * Calisen Plc : Credit Suisse raises target price to 225p from 215p * Centamin Plc : Peel Hunt cuts to add from buy, raises PT to 170p from 145p * Kesko OYJ : Inderes cuts to reduce from increase Following is a summary of research actions on European companies reported by Reuters on Wednesday. Stock entries are in alphabetical order. * Accesso Technology Group Plc : Peel Hunt cuts target price to 265p from 495p * Acerinox SA : Credit Suisse cuts target price to EUR 8.30 from EUR 9.20 * Aperam SA : Credit Suisse cuts target price to EUR 27 from EUR 31 * BAE Systems : JP Morgan cuts target price to 765p from 775p * BP : Credit Suisse cuts target price to 350p from 360p * BP : RBC cuts target price to 250p from 275p * Calisen Plc : Credit Suisse raises target price to 225p from 215p * Centamin Plc : Peel Hunt cuts to add from buy, raises PT to 170p from 145p * Coca-Cola European Partners Plc : Credit Suisse cuts PT to EUR 41 from EUR 52.50 * Elekta AB : JP Morgan cuts target price to SEK 78 from SEK 118 * Elis SA : JP Morgan cuts target price to EUR 11 from EUR 11.50 * Flsmidth : JP Morgan raises target price to DKK 210 from DKK 205 * HSBC : Credit Suisse cuts target price to 495p from 515p * Kesko OYJ : Inderes cuts to reduce from increase * Kesko OYJ : Inderes raises PT to EUR 56.00 from EUR 50.00 * M6 : JP Morgan cuts target price to EUR 11.70 from EUR 12.27 * Novartis AG : JP Morgan cuts target price to CHF 84 from CHF 91 * OC Oerlikon Corporation AG Pfaeffikon : Baader Helvea cuts to reduce from add * OC Oerlikon Corporation AG Pfaeffikon : Baader Helvea cuts PT to CHF 7 from CHF 12.50 * Orion Corp (Finland) : Credit Suisse raises target price to EUR 30 from EUR 25 * Outokumpu Oyj : Credit Suisse raises target price to EUR 2.20 from EUR 1.80 * Santander : Credit Suisse cuts target price to EUR 3.4 from EUR 3.5 * Santander : JP Morgan cuts target price to EUR 2.80 from EUR 3 * Tele2 AB : JP Morgan cuts target price to SEK 155 from SEK 164 * Thales : JP Morgan cuts target price to EUR 88 from EUR 109 * Topdanmark : Credit Suisse cuts target price to DKK 202 from DKK 204 * Verallia Sas : Credit Suisse cuts target price to EUR 31 from EUR 40 * Weir Group Plc : Credit Suisse cuts target price to 1150p from 1500p (Compiled by Bengaluru Newsroom)