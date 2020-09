Factbox: Super Rugby AU final

(Reuters) - Factbox on Saturday’s Super Rugby AU final between the ACT BRumbies and Queensland Reds:

When: Sept. 19, 7:20 p.m. local (0920 GMT)

Where: Canberra Stadium, Canberra (capacity: 25,000)

Referee: Angus Gardner

Assistant referees: Amy Perrett, Reuben Kane; TMO: James Leckie

ACT BRUMBIES

Super Rugby titles: 2001, 2004

Regular season finish: 1 (28 points; W-6 L-2)

Coach: Dan McKellar

Captain: Allan Ala’alatoa

Team: 15-Tom Banks, 14-Andy Muirhead, 13-Tevita Kuridrani, 12-Irae Simone, 11-Tom Wright, 10-Noah Lolesio, 9-Joe Powell, 8-Pete Samu, 7-Will Miller, 6-Lachlan McCaffrey, 5-Caderyn Neville, 4-Murray Douglas, 3-Allan Alaalatoa (captain), 2-Folau Fainga’a, 1-Scott Sio.

Replacements: 16-Connal McInerney, 17-James Slipper, 18-Tom Ross, 19-Nick Frost, 20-Rob Valetini, 21-Nic White, 22-Bayley Kuenzle, 23-Solomone Kata

QUEENSLAND REDS

Super Rugby titles: 2011

Regular season finish: 2 (25 points; W-5, D-1, L-2)

Coach: Brad Thorn

Captain: Liam Wright

Team: 15-Jock Campbell, 14-Jordan Petaia, 13-Hunter Paisami, 12-Hamish Stewart, 11-Filipo Daugunu, 10-James O’Connor, 9-Tate McDermott, 8-Harry Wilson, 7-Fraser McReight, 6-Liam Wright (captain), 5-Lukhan Salakaia-Loto, 4-Angus Blyth, 3-Taniela Tupou, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-JP Smith

Replacements: 16-Josh Nasser, 17-Harry Hoopert, 18-Ruan Smith, 19-Tuaina Taii Tualima, 20-Angus Scott-Young, 21-Moses Sorovi, 22-Bryce Hegarty, 23-Jack Hardy.

OVERALL RECORD

Played: 36

Brumbies: 26

Draws: 1

Reds wins: 9

LAST FIVE MEETINGS

2020 Reds 26-7 Brumbies, Brisbane

2020 Brumbies 22-20 Reds, Canberra

2020 Brumbies 27-24 Reds, Canberra

2019 Brumbies 40-27 Reds, Canberra

2019 Reds 36-14 Brumbies, Brisbane