New Zealand team to play Australia

FILE PHOTO: Steve Hansen (L), Grant Fox and Ian Foster (R) look on before the All Blacks' Rugby Championship match against South Africa's Springboks at Westpac Stadium in Wellington, September 13, 2014. REUTERS/Anthony Phelps

WELLINGTON (Reuters) - All Blacks coach Ian Foster named the following team to play Australia in their first Bledisloe Cup clash at Wellington Regional Stadium on Sunday:

New Zealand: 15-Beauden Barrett, 14-Jordie Barrett, 13-Rieko Ioane, 12-Jack Goodhue, 11-George Bridge, 10-Richie Mo’unga, 9-Aaron Smith, 8-Ardie Savea, 7-Sam Cane (captain), 6-Shannon Frizell, 5-Sam Whitelock, 4-Patrick Tuipulotu, 3-Ofa Tuungafasi, 2-Codie Taylor, 1-Joe Moody

Replacements: 16-Dane Coles, 17-Karl Tu’inukuafe, 18-Nepo Laulala, 19-Tupou Vaa’i, 20-Hoskins Sotutu, 21-TJ Perenara, 22-Anton Lienert-Brown, 23-Caleb Clarke