Правительство обсуждает будущее пакета ЦБ в Сбербанке - Силуанов

МОСКВА, 24 дек (Рейтер) - Правительство обсуждает возможное изменение структуры владения Сбербанком, крупнейшим банком России, контроль в котором сейчас принадлежит Центральному банку, сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Источники Рейтер говорили на прошлой неделе, что чиновники с сентября обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.

“Вопрос действительно обсуждается, потому что есть конфликт интересов. Финансовый регулятор не должен быть участником организаций, которые он регулирует, за которыми он надзирает”, - сказал Силуанов.

“ЦБ владеет еще и санируемыми банками, он не должен накапливать перечень финансовых организаций, над которыми он осуществляет регулирование. Сбербанк, наверное, в первую очередь должен рассматриваться с точки зрения ликвидации конфликта интересов. Обсуждения ведутся, решений пока никаких нет”, - сказал он.

В 2017 году после санации трех крупных банковских групп ЦБ также стал владельцем банков Открытие и Траст.

Государство через Центробанк владеет 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка, находящиеся в публичном обращении - одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть free float принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.

Идея изменить акционерную структуру Сбербанка не нова, говорят источники, однако она получила развитие в последнее время в том числе на фоне конфликта регулятора и главы Сбербанка Германа Грефа из-за неподчинения банка требованиям ЦБ в части подключения к быстрым платежам.

Силуанов также сказал, что дискуссия между Минфином и Банком России о выплате дивидендов Сбербанка также повлияла на активизацию обсуждения смены владельца банка.

“Эта тема в том числе обсуждается в связи с тем, что в трехлетнем бюджете предусмотрена уплата дивидендов в казну, что, соответственно, вызывает вопросы со стороны Центрального банка как владельца Сбербанка. Это один из элементов, который подстимулировал обсуждение этой темы относительно дальнейшего владения Сбербанка”, - сказал первый вице-премьер.

Дивиденды Сбербанка - значительная часть доходов самого ЦБ. Минфин и ЦБ регулярно обсуждают способы передачи дивидендов Сбербанка в бюджет.

Два высокопоставленных источника, знакомых с позицией ЦБ, и госбанкир сказали Рейтер, что ЦБ хочет продать свой пакет в Сбербанке другой госструктуре, а не передать. Источники сказали, что пока нет решения о цене, по которой пакет мог бы быть продан другой госструкруре или о форме и источниках возможной сделки. Исходя из текущих рыночных котировок, 50% Сбербанка стоят около 2,3 триллиона рублей.

Силуанов отказался комментировать условия, на которых пакет ЦБ может сменить владельца. ЦБ не ответил на запрос Рейтер о комментарии.