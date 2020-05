Russia e Cina usano emergenza per propri interessi su Italia - min. Difesa Usa a Stampa

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Russia e Cina stanno approfittando della situazione eccezionale che si è venuta a creare con la pandemia di coronavirus per coltivare i propri interessi sull’Italia.

È l’allarme lanciato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper in un’intervista a La Stampa in cui invita Roma a tenere alta la guardia e denuncia i rischi che il paese corre facendo costruire a Huawei il network 5G.

“Purtroppo Russia e Cina stanno entrambe approfittando di una situazione unica per far avanzare i loro interessi. La Russia ha fornito assistenza medica all’Italia ma poi ha cercato di usarla per seminare la discordia tra Roma e i suoi alleati con una campagna di disinformazione”, dice Esper.

“Huawei e il 5G sono un importante esempio di questa attività maligna da parte della Cina. Ciò può danneggiare la nostra alleanza. La dipendenza dai fornitori cinesi di 5G, ad esempio, potrebbe rendere i sistemi cruciali dei nostri partner vulnerabili a interruzione, manipolazione e spionaggio. Questo metterebbe a rischio le nostre capacità di comunicazione e condivisione dell’intelligence”, aggiunge.

“Per contrastare tutto ciò, noi incoraggiamo gli alleati e le compagnie tecnologiche americane a sviluppare soluzioni alternative di 5G, e stiamo lavorando con loro per condurre i test di queste tecnologie in diverse basi militari negli Usa mentre parliamo”, afferma Esper.

Il segretario alla Difesa Usa poi spiega come abbia già autorizzato l’invio di forniture mediche e soccorso umanitario all’Italia e che l’intervento di Washington a sostegno dell’Italia prevede anche supporto nella costruzione di ospedali da campo ed equipaggiamenti e la gestione della logistica per la consegna dei materiali sanitari, di carburante e cibo. (Gianluca Semeraro, in redazione a Milano Sabina Suzzi)