Russia's Gemabank Raises 150 Mln Rbls In IPO On Moscow Exchange

July 26 (Reuters) - Human Stem Cells Institute (HSCI) :
* SAID ON THURSDAY THAT ITS SUBSIDIARY INTERNATIONAL MEDICAL CENTER OF BIOMATERIALS PROCESSING AND CRYOSTORAGE (GEMABANK) RAISED OVER 150 MILLION ROUBLES IN AN IPO ON MOSCOW EXCHANGE
* GEMABANK PLACED 223,948 ORDINARY SHARES AT 672 RUBLES PER SHARE
* FREEDOM FINANCE WAS THE ORGANIZER OF THE IPO, ALOR+ ACTED AS TECHNICAL UNDERWRITER
* GEMABANK PLANS TO USE THE PROCEEDS TO EXPAND AND EQUIP ITS CRYO-STORAGE AND LABORATORY, AND CARRY OUT RESEARCH INTO THE TREATMENT OF SERIOUS DISEASES WITH THE HELP OF UMBILICAL CORD BLOOD STEM CELLS Source text: bit.ly/2YuFUEc Further company coverage: (Gdynia Newsroom)