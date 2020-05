DATOS-Hallazgos científicos recientes sobre el nuevo coronavirus

NUEVA YORK, 20 mayo (Reuters) - Lo que sigue es un breve resumen de algunos de los últimos estudios científicos sobre el nuevo coronavirus y los esfuerzos para encontrar tratamientos y vacunas para COVID-19, la enfermedad causada por el virus.

Los monos que sobreviven a la infección por coronavirus son inmunes a la reinfección

Dos estudios en monos ofrecen algunas de las primeras pruebas científicas de que sobrevivir a COVID-19 puede suponer inmunidad a la reinfección, así como un señal positiva de que las vacunas que se están desarrollando pueden tener éxito. En uno de los nuevos estudios, los investigadores infectaron a nueve monos con el nuevo coronavirus. Después de que se recuperaron, el equipo los expuso nuevamente al virus y los animales no se enfermaron. En el segundo estudio, los mismos investigadores trataron a 25 monos con vacunas experimentales y luego los expusieron al coronavirus. En los animales vacunados, "vimos un grado sustancial de protección", dijo el doctor Dan Barouch a Reuters. Barouch, investigador del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconness de Harvard y sus colegas publicaron ambos estudios el miércoles en la revista Science. (reut.rs/3bOPLHM; bit.ly/3bJ5ubi; bit.ly/2LKTdZj)

Las gotas de saliva viajan más de dos metros en un día de viento.

En días de viento, mantenerse a dos metros de distancia de otras personas puede no ser suficiente para evitar las gotas de saliva que contienen el nuevo coronavirus, según dos artículos publicados el martes. En un estudio, publicado en la revista AIP Physics of Fluids, los investigadores que simularon las brisas y los vientos calcularon que, en las condiciones adecuadas, algunas gotas de saliva podrían viajar hasta cerca de seis metros desde una persona que tose o estornuda. El otro informe, en el Journal of Aerosol Science, también concluye que la actual política de distanciamiento social de seis pies (1,8 metros) "no es suficiente para proteger a las personas" contra la exposición al coronavirus de la tos cuando hay brisa o viento. No se sabe exactamente cuánto virus se necesita para que una persona se infecte. Si bien estudios como estos son "importantes experimentos de reflexión", pueden no reflejar lo que está sucediendo en el mundo real, dijo a Reuters el doctor Amesh Adalja, del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud en Baltimore. "Lo que vemos en el mundo real es una transmisión cuando hay un contacto cercano prolongado, como entre gente que vive en el mismo hogar. No creo que esto sea una causa para cambiar las prácticas de salud pública en cuanto a que seis pies (1,8 metros) es la distancia para separarse de otro individuo". (bit.ly/2WM8hwk, bit.ly/2XizYvL)

Las narices más viejas pueden ser más propicias para el coronavirus

Nuevos estudios muestran que la nariz puede contener la respuesta a por qué los niños parecen menos vulnerables a la infección del nuevo coronavirus, y por qué la pérdida del olfato es un síntoma de COVID-19. Un estudio, publicado el miércoles en JAMA, encontró que en las personas mayores, las células que recubren el interior de la nariz producen más de la proteína de la superficie celular que el virus usa para entrar al cuerpo, llamada enzima convertidora de angiotensina II (ACE2). Un segundo estudio, realizado en ratones, encontró que no sólo las células nasales de los ratones más viejos producían más ACE2, sino que también producían más de la enzima TMPRSS2, que el virus también necesita para entrar en las células. Además, los investigadores dijeron el miércoles en la revista ACS Chemical Neuroscience que el ACE2 y el TMPRSS2 son producidos por las mismas células de la cavidad nasal que contribuyen a la detección de olores, lo que podría explicar por qué la pérdida parcial o total del sentido del olfato es a menudo un síntoma temprano de COVID-19. (bit.ly/36fi3Kt, bit.ly/2XdjRzr)

¿Adónde han ido todos los pacientes cardíacos y con derrames cerebrales?

Menos pacientes están apareciendo en los hospitales con ataques cardíacos y derrames cerebrales, y los médicos se preocupan de que la gente se mantenga alejada de las salas de emergencia porque temen a COVID-19. En un informe publicado el martes en The New England Journal of Medicine, los médicos de un gran sistema de salud del norte de California dijeron que desde principios de marzo, las tasas semanales de hospitalización por ataques cardíacos se han reducido casi a la mitad. A principios de este mes, los investigadores que analizaron los datos nacionales de accidentes cerebrovasculares de Estados Unidos informaron en el Journal que a finales de marzo y principios de abril, las pruebas radiológicas de emergencia para evaluar a los pacientes con accidentes cerebrovasculares se redujeron en casi un 40% respecto de antes de la pandemia. Incluso una condición insoportablemente dolorosa conocida como disección aórtica se está viendo con menos frecuencia. En 11 hospitales de la ciudad de Nueva York, las tasas de disección aórtica bajaron un 76% en marzo y abril en comparación con los dos años anteriores, según los investigadores en el Journal of the American College of Cardiology. Cuando los pacientes retrasan la atención de los ataques cardíacos y las apoplejías, tienen más complicaciones. En el caso de los derrames cerebrales en particular, el tratamiento oportuno es esencial. "Tenemos que hacer llegar el mensaje. Los hospitales están totalmente preparados para atender a las personas sin COVID-19, y pueden hacerlo de forma segura", dijo a Reuters el doctor Harlan Krumholz de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. "Sería trágico que la gente muera en casa cuando se les podría haber ayudado".(bit.ly/2Xfy6Ur, bit.ly/2TpVLAl, bit.ly/2TqUedr) (Reporte de Nancy Lapid, Julie Steenhuysen, Linda Carroll y Will Boggs, Editado en español por Javier López de Lérida)