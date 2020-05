Los empresarios de EEUU desconfían de las pruebas de "inmunidad" con la reapertura a la vista

NUEVA YORK, 15 may (Reuters) - Los empresarios estadounidenses no se han entusiasmado ante la idea de que sus trabajadores se sometan a pruebas para comprobar si tienen inmunidad contra el coronavirus, mientras las empresas se preparan para reabrir fábricas y otros lugares de trabajo.

Los análisis de sangre que buscan anticuerpos contra el nuevo coronavirus han sido promocionados por los Gobiernos y algunos expertos en enfermedades como una forma de identificar a las personas que tienen menos probabilidades de enfermarse o de infectar a otros. El fabricante de automóviles italiano Ferrari NV ha hecho de las pruebas de anticuerpos un elemento central de su proyecto “Back on Track” para volver a poner en marcha las fábricas.

Pero muchas empresas estadounidenses no planean usarlas, y recurren a mascarillas, controles de temperatura, distanciamiento social y pruebas de diagnóstico para quienes tienen síntomas, según dijeron a Reuters empresarios y expertos sanitarios.

Mercer, que asesora a las empresas sobre los beneficios de la atención médica, ha encuestado a más de 700 empresarios de EEUU en industrias que van desde la alta tecnología hasta la venta al por menor y la energía, y concluyó que el 8% de las empresas dijeron que incluirían pruebas de anticuerpos en los planes para examinar a sus trabajadores.

El interés en las pruebas de anticuerpos de las empresas ha caído en las últimas semanas, ya que los estudios apuntan a que es demasiado pronto para concluir que los anticuerpos del nuevo coronavirus se traducen en inmunidad.

La Asociación Médica Estadounidense o AMA (por sus siglas en inglés) advirtió el jueves de que estas pruebas no determinan la inmunidad de un individuo.

“Muchos empresarios... se están dando cuenta de que las pruebas de anticuerpos no van a ser una cura mágica y que realmente no les van a aportar ningún valor”, dijo David Zeig, consultor principal de servicios clínicos de Mercer.

Otros empresarios se preocupan por su responsabilidad si administran e interpretan tales pruebas, o se preocupan por los costes y la disponibilidad de las mismas. Algunos se asustaron por la avalancha de test que llegaron al mercado antes de que los reguladores examinaran su fiabilidad, lo que ha contribuido a la confusión sobre los resultados.

Una nueva prueba de anticuerpos de Roche Holding AG, que ha demostrado tener una gran precisión, podría en principio ayudar a resolver cuestiones sobre anticuerpos e inmunidad y alentar la demanda entre las empresas, aunque todavía no es el caso, dijeron consultores y compañías.

Los Gobiernos, sin embargo, están interesados en las pruebas de anticuerpos, particularmente si son precisas. El jueves, Reino Unido dijo que está en conversaciones con Roche sobre la compra de pruebas que podría utilizar para crear un certificado de inmunidad una vez que haya una mejor comprensión científica.

Collective Health, una empresa de tecnología sanitaria que ha creado estrategias de vuelta al trabajo para grandes empresas, aconseja a los empleadores que utilicen pruebas diagnósticas, no pruebas de anticuerpos.

“Ha habido una proliferación de pruebas de anticuerpos de baja calidad y las pruebas de anticuerpos en sí mismas no necesariamente responden a ninguna pregunta sobre la inmunidad”, dijo Rajaie Batniji, director de salud de Collective Health.

Cuando General Motors Co, Ford Motor Co y Fiat Chrysler Automobiles NV reabran la producción la próxima semana, pretenden ofrecer pruebas diagnósticas a los trabajadores, no pruebas de anticuerpos. Los responsables de los fabricantes de coches de Detroit dijeron que la razón se encontraba en que no estaba claro lo que mostraban las pruebas de anticuerpos.

El director médico de LabCorp, Brian Caveney, dijo que el interés en las pruebas de anticuerpos proviene de las empresas situadas en los puntos calientes del coronavirus, como Nueva York, mientras que otras áreas con menos impacto de la COVID-19 consideran que las pruebas de diagnóstico son más importantes.

Como el nuevo proceso de la FDA —la Agencia de Medicamentos y Alimentación ​​ del gobierno de los Estados Unidos— muestra qué pruebas funcionan y cuáles no, esto ayudará a avanzar en la investigación sobre cuántas personas que se recuperan de COVID-19 desarrollan anticuerpos y a qué nivel, y mostrará si son realmente inmunes a la infección, dijo Howard Koh, profesor de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

“Hasta que no pasemos por esos pasos, no veo cómo podemos traducir los anticuerpos en resultados con una persona normal que quiere volver al trabajo”, dijo Koh. (Información de Caroline Humer, Timothy Aeppel y Krystal Hu en Nueva York y Ben Klayman en Detroit; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)