Turismo, Germania pronta a riaprire a Ue dal 15 giugno, per Di Maio è D-Day europeo

BERLINO, 26 maggio (Reuters) - La Germania intende riaprire a partire dal 15 giugno ai viaggi turistici in 31 paesi europei, se la situazione del coronavirus lo permetterà, secondo i media tedeschi.

Intervenendo ieri a tarda sera in una trasmissione della Rai, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha detto: “Lavoriamo affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa, il 15 giugno per il turismo è un po’ il D-day europeo”.

Secondo la stampa tedesca il governo potrebbe approvare domani un documento sul turismo europeo che riporta l’intenzione dell’amministrazione di permettere viaggi verso le 26 nazioni dell’Unione europea e il Regno Unito, insieme a quattro paesi appartenenti alla zona Schengen ma non al blocco Ue, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Il 18 maggio, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas ha detto che la Germania sperava di revocare lo stop a tutti i viaggi turistici all’estero, validi fino al 15 giugno.