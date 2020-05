Coronavirus, Novavax lancia primo test vaccino su umani

25 maggio (Reuters) - Il gruppo statunitense di biotecnologie Novavax Inc si è unito alla corsa al vaccino contro il coronavirus iniziando i test sugli esseri umani e reclutando oggi i primi partecipanti.

Novavax prevede le letture preliminari sulla sicurezza e sugli indicatori di una risposta immunitaria dello studio a luglio.

L’annuncio arriva in un momento in cui i produttori farmaceutici hanno sospeso gli studi clinici sui farmaci per altri disturbi per concentrarsi su COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus che ha infettato oltre 5,3 milioni di persone in tutto il mondo e provocato oltre 343.000 morti.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato venerdì che 10 vaccini sperimentali sono in fase di sperimentazione sull’uomo, incluso quello di Novavax.

Gruppi tra cui CanSino, Moderna e quello costituito dalla collaborazione tra l’Università di Oxford e AstraZeneca sono passati o stanno per passare a studi clinici più ampi dai test iniziali su piccoli gruppi di partecipanti.

Il mese scorso Novavax ha dichiarato di aver identificato un candidato, NVX-CoV2373, con il quale ha pianificato di utilizzare il suo adiuvante Matrix-M per migliorare le risposte immunitarie.

I farmaci adiuvanti sono progettati per aumentare la risposta immunitaria indotta da un vaccino e fornire una protezione più duratura contro le infezioni.

Novavax ha dichiarato che lo studio di Fase 1 in Australia includerà circa 130 partecipanti sani dai 18 ai 59 anni, con una seconda fase che verrà condotta successivamente in diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti.

Lo studio di Fase 2 valuterà l’immunità, la sicurezza e l’attenuazione della malattia da COVID-19 in una fascia di età più ampia, ha detto Novavax.