Spagna accoglierà turisti stranieri a partire da luglio

MADRID, 25 maggio (Reuters) - La Spagna ha sollecitato i turisti stranieri a tornare nel Paese a partire da luglio, mentre si allenta uno dei lockdown più severi d’Europa, le strade iniziano a ripopolarsi e alcuni studenti riprendono la scuola.

La seconda nazione più visitata al mondo a marzo ha chiuso le sue porte e le sue spiagge per gestire la pandemia di Covid-19, ma ha superato il peggio e si prepara a revocare nelle prossime settimane l’imposizione di 14 giorni di quarantena per chi arriva dall’estero.

“Pianificare le proprie vacanze estive in Spagna a luglio è perfettamente logico” ha detto il ministro del Turismo Reyes Maroto parlando alla stazione radio Onda Cero, con la Spagna pronta a proteggere il settore del turismo che normalmente attira 80 milioni di persone l’anno.

La capitale Madrid, colpita duramente dall’epidemia, ha iniziato a riprendere vita oggi, con la riapertura dell’importante Parco del Retiro e di alcuni bar e ristoranti con tavoli all’aperto.

“Tutto ciò è fantastico, non vedevo l’ora. Lo stesso vale per il mio cane!”, ha detto l’arredatrice d’interni Anna Pardo portando a spasso il cane al Parco del Retiro.

Passeggiando, correndo e chiacchierando, i madrileni hanno camminato per le vie alberate del parco o si sono fermati per un momento ad ammirare il piccolo lago al suo interno, ancora vuoto delle solite barche a remi.

TITOLI TURISMO IN RIALZO

Aumenta anche il traffico delle vetture per le strade della città.

Anche se bar e ristoranti possono ora riaprire i tavoli all’aperto a capacità dimezzata, senza però accogliere clienti al loro interno, pochi hanno ripreso l’attività stamattina a Madrid, valutando la convenienza di accogliere solo pochi clienti.

Anche se la maggior parte di alunni in Spagna deve restare ancora a casa e studiare online, alcune scuole hanno riaperto nella regione settentrionale dei Paesi Baschi.

La Spagna ha registrato 28.752 morti da coronavirus e 235.772 casi di contagio, ma la settimana scorsa ha visto le vittime giornaliere scendere sotto la soglia di 100.

Le dichiarazioni del ministro del Turismo, che seguono commenti simili da parte del presidente Pedro Sanchez, hanno dato slancio in borsa a diversi titoli legati al settore del turismo, in particolare l’operatore alberghiero Melia Hotels, in rialzo di oltre il 20%.

In circa metà del paese, comprese le popolari isole Canarie e Baleari, sono state revocate anche più restrizioni, con l’allentamento del lockdown già arrivato alla fase 2.