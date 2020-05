Covid-19, vaccino sperimentale Moderna mostra risultati promettenti in fase iniziale

18 maggio (Reuters) - La società di biotecnologia statunitense Moderna Inc ha annunciato oggi che il suo vaccino sperimentale per il Covid-19 ha mostrato risultati promettenti nelle prime sperimentazioni e che il gruppo cercherà di far progredire il vaccino in fase avanzata di sviluppo nel mese di luglio.

Il vaccino mRNA-1273 è anche risultato essere generalmente sicuro e ben tollerato in studi in fase iniziale, ha detto il produttore di farmaci.