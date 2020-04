Sanofi-Arrêt prématuré de l'essai de Libtayo face à des résultats positifs

PARIS, 27 avril (Reuters) - Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont annoncé lundi l’arrêt prématuré de l’essai clinique de phase III évaluant le médicament Libtayo (cemiplimab) dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et au stade avancé, après que les résultats ont montré une amélioration significative de la survie.

“Le Comité indépendant chargé du suivi des données de l’essai ayant recommandé l’interruption prématurée de l’essai, celui-ci sera modifié de manière à permettre à tous les patients inclus de recevoir Libtayo dans cette indication expérimentale”, ont indiqué les deux groupes pharmaceutiques dans un communiqué.

Sanofi et Regeneron prévoient de soumettre en 2020 le traitement aux autorités réglementaires aux Etats-Unis et dans l'Union européenne.