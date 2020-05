LEAD 1-Coronavirus/Chine-Premier nouveau cas à Wuhan depuis le 3 avril

(Actualisé avec la précision concernant un cas à Wuhan)

PÉKIN, 10 mai (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont fait état dimanche de 14 supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus à la date du 9 mai, un plus haut depuis le 28 avril.

Et, sur ce total, figure, pour la première fois depuis plus d’un mois, un nouveau cas à Wuhan, la ville située dans le centre de la Chine où est apparue à la fin de l’an dernier la maladie, qui a déjà fait près de 280.000 morts à travers le monde.

Les autorités chinoises ont estimé jeudi que la totalité du pays était désormais confronté à un faible risque de propagation du virus.

La Commission nationale de la santé a précisé dans son point quotidien que le cas repéré à Wuhan était jusqu’à ici asymptomatique.

Elle a ajouté que deux autres nouveaux cas d’infection étaient des cas “importés”, les 11 autres étant des transmissions locales dans la province du Jilin, située dans le nord-est du pays.

Les responsables de la province ont fait passer le niveau de risque de la ville de Shulan, qui compte quelque 700.000 habitants, de moyen à élevé.

Aucun décès supplémentaire lié à l’épidémie n’a été recensé. Au total, selon les données de la commission, le coronavirus a contaminé 82.901 personnes en Chine continentale et causé 4.633 décès. (Judy Hua, Yew Lun Tian et Ryan Woo; version française Camille Raynaud et Benoît Van Overstraeten)