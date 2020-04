EUA registram 928.619 casos confirmados de Covid-19; mortes sobem para 52.459

27 Abr (Reuters) - Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos relataram no domingo 928.619 casos confirmados do novo coronavírus, um aumento de 32.853 em relação à contagem anterior, e informaram que o número de mortes aumentou em 2.020, elevando o total para 52.459.

A contagem do CDC foi realizada até às 17h do dia 25 de abril, ante os dados do dia anterior.

Os números informados pelo CDC não refletem necessariamente casos relatados por Estados individualmente. A contagem registrada no fim de semana é preliminar e será atualizada nesta segunda-feira.

(Por Rama Venkat em Bengaluru)