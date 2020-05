Mais de um terço dos hospitalizados com Covid-19 em NY tiveram insuficiência renal, diz estudo

CHICAGO, 14 Mai (Reuters) - Mais de um terço dos pacientes com Covid-19 de um grande sistema médico da cidade de Nova York desenvolveram insuficiência renal aguda, e quase 15% precisaram de diálise, relataram pesquisadores norte-americanos nesta quinta-feira.

O estudo foi realizado por uma equipe do Northwell Health, o maior provedor de serviços de saúde do Estado de Nova York.

“Descobrimos que, nos primeiros 5.449 pacientes internados, 36,6% desenvolveram insuficiência renal aguda”, disse o médico Kenar Jhaveri, coautor do estudo e chefe-associado de nefrologia do Hofstra/Northwell de Great Neck, em Nova York, cujas conclusões foram publicadas no periódico científico Kidney International.

A insuficiência renal aguda ocorre quando os rins param de funcionar e não conseguem mais filtrar impurezas.

Dos pacientes afetados, 14,3% precisaram de diálise, disse Jhaveri em uma entrevista por telefone.

O estudo é o maior até o momento a analisar a insuficiência renal em pacientes com Covid-19. Ele pode ser útil, disse Jhaveri, já que outros hospitais enfrentam novas ondas de pacientes com a doença causada pelo novo coronavírus, que já infectou mais de 4,3 milhões de pessoas e matou mais de 295 mil em todo o mundo.

Vários grupos perceberam taxas maiores de insuficiência renal em pacientes com Covid-19. Jhaveri e colegas passaram a quantificá-las vasculhando os registros médicos de 5.449 pacientes com Covid-19 hospitalizados entre 1º de março e 5 de abril.

Eles descobriram que a insuficiência renal ocorreu logo no início — 37,3% deles chegaram ao hospital com rins afetados ou desenvolveram o problema ao longo das primeiras 24 horas de internação.

Em muitos casos, a insuficiência renal se deu por volta da ocasião em que os pacientes gravemente doentes precisaram de um ventilador, detalhou Jhaveri.

Entre os mais de 1 mil pacientes que precisaram de um ventilador, cerca de 90% desenvolveram insuficiência renal aguda — muito menos do que os 21,7% dos 925 pacientes que desenvolveram o problema, mas não precisaram de ajuda para respirar.

É comum pacientes gravemente doentes desenvolverem insuficiência renal à medida que seu estado se agrava, disse Jhaveri.

“Não é específico da Covid-19. Está mais relacionado a quão doentes estão”.