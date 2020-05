Trump mobiliza militares dos EUA para distribuir vacina do coronavírus

WASHINGTON, 14 Mai (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mobilizando os militares do país para distribuir uma vacina do novo coronavírus quando uma se tornar disponível, e se concentrará primeiro nos norte-americanos mais velhos.

“Vocês sabem que é um trabalho imenso dar esta vacina”, disse Trump em uma entrevista transmitida nesta quinta-feira na Fox Business Network.

“Nossos militares estão sendo mobilizados agora de forma que, no final do ano, poderemos dá-la a muitas pessoas muito, muito rapidamente.”

Ele disse que acredita que haverá uma vacina até o final do ano e que os EUA estão mobilizando “nossos militares e outras forças” com base nesta suposição.

A Casa Branca estabeleceu a meta de ter 300 milhões de doses de vacina até o final de 2020. Nenhuma vacina para a Covid-9, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, foi aprovada, mas várias estão em desenvolvimento, e produzir e distribuir uma vacina eficiente são etapas consideradas essenciais para reativar a economia norte-americana.

O cronograma de Trump se choca com aquele fornecido pelo principal especialista em doenças infecciosas do país durante um depoimento no Senado na terça-feira.

O doutor Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, disse que a ideia de que haverá uma vacina disponível no próximo outono local, quando escolas e universidades retomam as aulas, é “otimista demais”.

(Por Susan Heavey e Doina Chiacu)