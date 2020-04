Estado de Nova York rastreará contatos de pacientes de coronavírus e desinfetar metrô

30 Abr (Reuters) - O Estado de Nova York contratará milhares de pessoas para rastrear os contatos de pessoas diagnosticadas com o coronavírus e suspenderá o serviço do metrô da cidade de Nova York no início das manhãs para desinfetar os trens todos os dias, anunciou o governador, Andrew Cuomo, nesta quinta-feira.

Cuomo anunciou as iniciativas no momento em que o Estado norte-americano mais atingido pelo surto cogita amenizar as restrições à vida social e aos negócios com um sistema de transporte público gigantesco que seja limpo e seguro para passageiros e funcionários.

Ele disse que o serviço do metrô da cidade de Nova York ficará fechado entre 1h e 5h da manhã para que a Autoridade Metropolitana de Transporte, a agência que supervisiona os trens, possa pôr em ação um programa de limpeza inédito.

“Este é um desafio intimidante”, disse Cuomo em entrevista diária. “Todo o sistema de transporte público do norte do Estado de Nova York será desinfetado a cada 24 horas”.

O governador também detalhou planos para recrutar entre 6.400 e 17.000 pessoas de todo o Estado para tratar do rastreamento de contatos, um processo de identificação de contatos de pessoas diagnosticadas com uma doença infecciosa. Especialistas de saúde dizem que o rastreamento de contatos é essencial para se isolar pessoas potencialmente contagiosas de forma a limitar novos surtos.

Cuomo disse que Michael Bloomberg, ex-prefeito da cidade de Nova York, se coordenará com a Universidade Johns Hopkins para supervisionar o recrutamento e treinamento dos rastreadores de contatos e disponibilizará o programa a governos de todo o mundo.

(Por Nathan Layne, em Wilton, Connecticut, e Maria Caspani e Jessica Resnick-Ault, em Nova York)