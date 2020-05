Sistema de saúde do Iêmen "desmoronou" em meio a disseminação da Covid-19, diz ONU

GENEBRA, 22 Mai (Reuters) - Acredita-se que o novo coronavírus está se espalhando pelo Iêmen, cujo sistema de saúde, “na prática, desmoronou”, disse a Organização das Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira, apelando por um financiamento urgente.

“Agências humanitárias estão operando no Iêmen com a suposição de que a transmissão comunitária está acontecendo em todo o país”, disse Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), em um briefing em Genebra.

“Sabemos por muitas delas que o Iêmen está à beira do abismo neste momento. A situação é extremamente alarmante, eles estão dizendo que o sistema de saúde, na prática, desmoronou”, disse.

Agentes humanitários relataram ter que recusar pessoas por não terem oxigênio médico ou suprimentos de equipamentos de proteção pessoal suficientes, detalhou Laerke.

Um voo que transportava agentes humanitários internacionais pousou em Áden na quinta-feira, quando o espaço aéreo abriu para rodízios, mas os cidadãos iemenitas vêm fazendo a maior parte do trabalho no local, disse.

Localizado no sul do país, o principal centro de tratamento de coronavírus registrou ao menos 68 mortes em pouco mais de duas semanas, disseram os Médicos Sem Fronteiras (MSF), o grupo que administra a instalação, também na quinta-feira.

A cifra – mais do que o dobro do total anunciado pelas autoridades do Iêmen até agora – leva a crer em “uma catástrofe mais ampla se desenrolando na cidade”, disse o MSF.