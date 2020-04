Após "21 dias de inferno", governador de Nova York amplia testagem para coronavírus

NOVA YORK, 25 Abr (Reuters) - Nova York iniciará neste sábado a realização de testes de anticorpos em trabalhadores dos quatro hospitais mais afetados pela pandemia de coronavírus, além de permitir que farmácias locais coletem amostras para testes de diagnósticos, disse o governador Andrew Cuomo.

A medida é parte de uma iniciativa mais ampla de Cuomo para melhor rastrear a extensão do avanço do vírus pelo Estado, agora que seus 300 laboratórios ampliaram capacidade, com o objetivo de dobrar a produção para 40 mil testes por dia.

O foco renovado à testagem ocorre em um momento em que a crise aparenta estar perdendo força em Nova York, com as hospitalizações por Covid-19, a doença causada pelo vírus, atingindo o menor nível em três semanas, afirmou Cuomo neste sábado, em um briefing diário sobre o tema.

“Vinte e um dias de inferno, e agora retornamos para onde estávamos há 21 dias”, disse Cuomo. “A testagem é no que estamos compulsivamente ou obsessivamente focados.”

Cuomo afirmou que os testes de anticorpos em quatro hospitais do Estado terão início neste sábado, incluindo o hospital Elmhurst, onde ao menos 13 pacientes morreram por Covid-19 em um intervalo de 24 horas no final do mês passado, o que levou a profundidade da crise ao foco de muitos norte-americanos.

Essa é uma parcela de um programa de testes mais amplo, que envolverá a testagem de enfermeiros, policiais, bombeiros, motoristas de ônibus, funcionários de mercados e outros trabalhadores essenciais, que segundo Cuomo estão “carregando o peso” de manter as pessoas alimentadas e seguras.

Cuomo acrescentou que é importante testar os grupos de trabalhadores “voltados ao público” tanto para a segurança dessas pessoas quanto para a proteção do povo, à medida que Nova York —em coordenação com Estados vizinhos— começa a estudar quando e como reabrir sua economia.