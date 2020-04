Novas hospitalizações por Covid-19 em NY atingem menor taxa mensal, diz governador

28 Abr (Reuters) - O número de pessoas hospitalizadas em Nova York com o novo coronavírus atingiu a menor taxa diária em mais de um mês, o sinal mais recente de que a crise está arrefecendo no Estado norte-americano mais atingido pela Covid-19, disse o governador Andrew Cuomo nesta terça-feira.

Cuomo, que já trocou farpas com o presidente Donald Trump sobre quem deveria ser responsabilizado pela crise, também pareceu criticar agências federais, a comunidade de inteligência e a imprensa ao dizer que a responsabilidade principal não cabe aos Estados.

“Onde estavam todos?”, perguntou ele retoricamente em uma entrevista coletiva diária, referindo-se à reação inicial depois que veio à tona que a China estava às voltas com um vírus mortal que poderia chegar aos Estados Unidos. “Governadores não tratam de pandemias globais”.

Cuomo disse que a média móvel de três dias da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, caiu abaixo de 1 mil e chegou a um nível que não era visto desde 24 de março. As intubações e o total de hospitalizações também caíram, disse.

Com tais métricas em tendência de melhoria, nos últimos dias Cuomo desviou seu foco para a reabertura do Estado, que está em quarentena ao menos até 15 de maio. Ele disse que reabrirá regiões com menos casos de Covid-19 mais rapidamente do que áreas como a cidade de Nova York, o epicentro da crise no país.

Cuomo disse que as regiões que querem reabrir terão que ter uma ocupação de leitos hospitalares de menos de 70% e uma taxa de transmissão de menos de 1,1 — ou seja, cada pessoa infectada transmitindo o vírus a 1,1 outra, em média.