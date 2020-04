OMS se recusa a comentar uso do remdesivir contra Covid-19

GENEBRA, 29 Abr (Reuters) - Uma importante autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS)se recusou a comentar nesta quarta-feira as notícias de que o remédio remdesivir, da Gilead Science, poderia ajudar a tratar a Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, mas disse que mais dados são necessários.

“Eu não gostaria de fazer nenhum comentário específico sobre isso, porque não li essas publicações com detalhe”, disse Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, em resposta a uma pergunta feita uma entrevista online, acrescentando que, às vezes, são necessárias várias publicações para determinar a eficácia de um medicamento.

“Claramente, temos os testes randomizados de controle que estão em andamento no Reino Unido e nos EUA, as ‘pesquisas de solidariedade’ com a OMS. O remdesivir é uma das drogas sob observação em muitos desses ensaios. Então, acho que muitos mais dados serão divulgados”, disse.

Ryan acrescentou: “Mas esperamos que este medicamento e outros possam ser úteis no tratamento do Covid-19.”