Dados sobre vacina para Covid-19 da Moderna são insuficientes, dizem especialistas

19 Mai (Reuters) - Dados de testes em pequena escala e em estágio inicial para uma vacina experimental para a Covid-19 da Moderna não garantiram dados críticos necessários para que sua eficácia seja avaliada, reportou o veículo Stat News, focado em Saúde, nesta terça-feira citando especialistas.

A reportagem da publicação derrubou as ações da empresa de biotecnologia baseada em Cambridge, no estado norte-americano do Massachusetts, e apagou ganhos modestos no índice S&P 500. A Moderna disse na véspera que a candidata a vacina, a primeira que será testada nos Estados Unidos, produziu anticorpos protetores em um pequeno grupo de voluntários saudáveis.

A notícia, embora baseada em dados iniciais de apenas oito pessoas e sem a intenção de avaliar a eficácia da vacina, alavancou as ações da Moderna em 20% na segunda-feira.

A Moderna anunciou posteriormente uma venda de ações que poderia levantar mais de 1,5 bilhão de dólares.

O Stat News citou especialistas de Saúde que disseram que a Moderna não ofereceu dados suficientes em seu comunicado à imprensa para que sua candidata à vacina seja julgada.

Questões notadas pelo Stat News incluíram:

- falta de dados sobre respostas ao medicamentos de outros participantes no estudo com 45 indivíduos.

- falta de informações sobre as idades dos oito indivíduos cujos anticorpos foram analisados, ponto importante dado o fato de que o vírus é especialmente letal para pessoas mais velhas.

- falta de comentários sobre o parceiro da Moderna e do governo dos EUA no desenvolvimento da vacina, o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.

- os dados são baseados em respostas iniciais à vacina, deixando em dúvida quanto tempo a imunidade produzida pela vacina pode durar.

A Moderna não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters por comentário.

As ações da empresa fecharam em queda de 10,4%.

(Reportagem de Manojna Maddipatla em Bangalore)