La santé de nos océans est cruciale, et particulièrement d’actualité. Alors que nous y puisons de plus en plus de ressources, notamment notre nourriture et nos énergies, nous en savons relativement peu de choses ; en effet, non moins de 80% de l’océan demeure non cartographié, non observé et inexploré. Essentiels à toute vie sur Terre, l’océan et ses écosystèmes marins doivent être protégés, préservés et exploités de manière plus durable. Pour ce faire, nous devons mieux les connaître. Pour mieux les connaître, nous devons collecter plus de données. Et pour collecter des données océaniques à grande échelle, nous devons inventer une nouvelle approche océanographique.

Une première mondiale

Nous vous présentons le navire autonome Mayflower (MAS), construit par l’organisation de recherche marine ProMare et alimenté par les technologies avancées d’IBM, 400 ans après le voyage de son célèbre homonyme. Sa tentative de traversée de l’Atlantique au printemps 2021, sans capitaine ni équipage humain à bord, participera au lancement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030). Un groupe de passionnés de technologies et des océans – des ingénieurs, des informaticiens et des océanographes – est à l’origine de cette mission. Avec cette initiative, ils défendent une approche plus responsable, économique et adaptable de la collecte de données.

« Il ne s’agit pas d’une manœuvre publicitaire ou d’un caprice technologique ; ce projet sert une cause noble » a déclaré Don Scott, responsable technologique du navire autonome Mayflower, lors du récent événement Think Digital Summit d’IBM au Royaume-Uni. « Ce navire doit être perçu comme une plateforme ouverte d’océanographie dont le but est de collecter des données en transit. Elle met à disposition des océanographes un système intelligent de collecte de données capable de réaliser diverses opérations sur commande. Elle simplifie et réduit considérablement le coût de la collecte de données en mer, tout en leur fournissant les données requises pour améliorer leurs connaissances de cette incroyable ressource à notre disposition : l’océan. »

Don Scott, directeur en ingénierie pour le groupe Submergence et directeur technique chez MarineAi et du navire autonome Le Mayflower.

Une exploration sans précédent

Le MAS a le potentiel de réorganiser l’ensemble de l’espace de recherche océanographique. Il déploie les capacités humaines dans des environnements très dangereux et difficiles d’accès tout en supprimant le fardeau de la collecte de données et en répartissant la charge de travail cognitive. Il permet à la communauté scientifique de bénéficier d’un point d’observation marin permanent et d’explorer la vie océanique d’une façon inédite.

« Le navire autonome Mayflower utilisera des capteurs acoustiques ainsi que l’apprentissage machine pour détecter la présence de baleines et de dauphins en mer afin d’aider les scientifiques à évaluer l’état de santé des populations de mammifères marins » a déclaré Jonathan Batty, directeur de la communication d’IBM pour le navire autonome Mayflower. « Nous étudions également le potentiel de l’IA et des capteurs dans le cadre de l’analyse de l’eau en transit plutôt qu’en laboratoire. Ne pas avoir de personnel à bord nous oblige à repenser intégralement les processus de collecte des données. Le MAS révolutionne le domaine de l’océanographie. »

Capitaine IA

Le MAS est truffé de technologies d’analyse et de navigation. Toutes les fonctions traditionnellement occupées par l’homme seront assurées par l’intelligence artificielle, l’automatisation et l’edge-computing. Le MAS sera sous le commandement d’un capitaine IA capable d’identifier et d’éviter les dangers, d’obéir à la réglementation ainsi que d’assurer sa propre sécurité et celle des autres navires, tout en menant ses missions à terme. Pour son premier voyage transocéanique, le MAS a pour objectif d’atteindre les États-Unis. À terme, il pourra voguer sur la dorsale médio-atlantique des mois durant.

« Le rôle du capitaine est d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement de son navire » explique Don Scott. « Cette capacité, nous l’avons recréée à l’aide de l’IA et des systèmes déterministes. C’est là qu’interviennent les technologies d’IBM. Le capitaine IA doit établir une carte des dangers. Pour prendre des décisions, il doit connaître l’environnement dans lequel il navigue. Il y parvient à l’aide de capteurs. »

Slideshow ( 5 images )

Flexibilité et efficacité

Se pose ensuite la question de l’équipement scientifique à bord et de son fonctionnement à l’aide de technologies de pointe. Comment le MAS collectera-t-il des données sans l’aide de l’homme, sans tubes à essai ni filets ? Comment automatiser le prélèvement d’échantillons et réaliser leur analyse ? Selon Jonathan Batty, ProMare, IBM et ses partenaires de recherche se penchent en ce moment même sur ces problématiques.

« Révolutionner l’océanographie, c’est un défi de taille. Une démarche d’ailleurs appuyée par l’ensemble de la communauté de recherche marine. Le MAS s’inscrit dans un mouvement international en faveur de l’autonomie en mer. La problématique actuelle réside moins dans l’analyse des données que dans leurs méthodes de collecte. Disposer d’une flotte entière de navires de collecte de données intéresserait de nombreuses industries océaniques. Par exemple, les entreprises du secteur des énergies, en vue d’étudier l’océan et d’installer un nouveau parc éolien ou des oléoducs, du secteur des télécommunications, dans le but d’installer un nouveau câble au fond de la mer, ou encore, du secteur météorologique. Ces navires pourraient également trouver leur utilité dans la navigation commerciale, où le capitaine IA pourrait travailler en tandem avec un capitaine et un équipage humains afin d’assurer leur sécurité en mer. L’IA marine ouvre un univers de possibilités. »

Intelligence, autonomie et agilité

Tous les espoirs sont permis. En mettant l’accent sur l’évolutivité, la continuité et la résilience, le MAS montre que d’autres entreprises peuvent elles aussi progresser et surmonter leurs défis à l’aide de l’IA, de l’edge-computing et de l’innovation en architecture cloud. Les solutions d’intelligence économique éprouvées du MAS sont déjà disponibles pour les organisations de toutes formes et de toutes tailles. Le but de toutes ces technologies est de placer l’intelligence, l’autonomie et l’agilité au cœur de vos opérations afin que vous puissiez contourner les dangers et les tempêtes en approche, et poursuivre votre route sereinement.

En savoir plus sur IBM Think Digital Summit France