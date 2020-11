Traditionelle Finanzdienstleister können über eine Cloud-Lösung radikal neue Banking-Erlebnisse erzeugen und damit im verschärften Kampf um Kunden in der digitalen Welt kräftig punkten. Den ersten Pionieren sind eindrucksvolle Transformationen gelungen.

Ein „entspanntes Leben“ verspricht die Finanzgruppe DBS in Singapur ihren zwölf Millionen Kunden. Ob Girokonto oder Wertpapierdepot, Wohnungskauf oder Lebensversicherung, Weiterbildungskurse oder Urlaub – die digitale DBS-Plattform deckt mit eigenen Applikationen und den Angeboten von Partnern alle Alltagsbereiche ab. Sämtliche Services hat die DBS digitalisiert. Für diese Revolution wurde das größte Finanzinstitut des Stadtstaates mehrmals als „Bank des Jahres“ ausgezeichnet.

„Wir wollen Banking unsichtbar machen“, erklärt Vice President Anand Singh Chandel. Die DBS automatisierte mit Hilfe von IBM rund 100 komplexe Geschäftsprozesse und spart so tausende Arbeitsstunden jährlich ein. So dauert eine Prüfung auf Geldwäsche mit Unterstützung eines Software-Bots nur noch 15 Minuten, rein manuell waren es 30 bis 45 Minuten.

Sprung zum Open Banking

Immer mehr Finanzdienstleister wagen einen solchen radikalen Wandel ihrer Arbeits- und Denkweise. Unter dem Schlagwort „Open Banking“ brechen sie aus ihren Filialsilos aus, vergrößern die Reichweite ihrer Berater aufs Smartphone und bauen mit Partnern ein Finanz-Ökosystem an digitalen Angeboten und Diensten auf. Solche Plattformlösungen basieren auf einer Hybrid Cloud-Architektur mit Schnittstellen zwischen der Bank und den Angeboten der Partner. Die Kunden erhalten einen schnellen und einfachen Zugang zu den Services samt intuitiver Nutzung, während die Banken die Innovationen von anderen nutzen und für sich monetarisieren können.

„Jede Bank muss sich heute die Frage stellen, welche Rolle sie über ihr traditionelles Geschäft hinaus im Leben ihrer Kunden spielen will“, betont Andreas Wodtke, Vice President of Banking & Financial Markets bei IBM Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). „Noch agieren Banken und Marktplatz-Plattformen weitgehend parallel, aber in zehn Jahren werden sie sich fast vollständig überschneiden“, sagt er vorher.

Mehr digitale Zahlungen

Die Umwälzungen in der deutschen Finanzbrache liefen schon vor Covid-19 mit beängstigend starker Dynamik ab. Die US-Tech-Giganten Apple und Google drangen mit kontaktlosen Zahlungslösungen in das klassische Bankgeschäft vor. Samsung geht mit dem Angebot einer eigenen, virtuellen Bank gerade noch einen Schritt weiter. Das Smartphone bedroht etablierte Zahlungsmittel wie Kredit- und EC-Karte am stärksten, weil die Gerätehersteller eine größere Kundenbasis und häufigere Kundenkontakte als die Geldinstitute haben. Aber auch Fintech-Player wie N26 verschärfen den Wettbewerb.

Die Pandemie beschleunigt den Trend zu digitalen Zahlungen, weil viele Menschen Bargeld als mögliche Infektionsquelle meiden und Filialkontakte verringern. Seit dem Jahresanfang ist der Anteil der 500 größten traditionellen Banken am globalen Zahlungsverkehr von 81 auf 72 Prozent gesunken. Laut einer Umfrage im Mai und Juni von PwC nutzen 15 Prozent der deutschen Bankkunden seit dem Ausbruch von Covid-19 mehr Online-Banking.

Cloud baut Brücken

Wenn sie überleben wollen, müssen Finanzdienstleister die digitale Transformation möglichst bald anpacken. Als eleganteste und überzeugendste Lösung gilt eine Hybrid Cloud-Plattform, die verschiedenste interne und externe Ressourcen zu einem Ganzen kombiniert und individuell anpassbare Open Source-Software verwendet.

Die Hybrid Cloud ist offen, transparent und modular, so dass sich neue Angebote und Technologien flexibel und rasch integrieren lassen. Über Schnittstellen können sich Banken mit Fintechs, Insurtechs und Drittanbietern verbinden. „Digitalisierung heißt Brückenbauen“, erläutert Gregor Pillen, General Manager von IBM DACH, den Grundgedanken.

Kostensparende Lösungen

Die Botschaft wird zunehmend gehört: Die Finanz Informatik – der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe – transformiert in Zusammenarbeit mit IBM die Applikationen ihrer Gesamtbankenlösung OSPlus und ermöglicht die Überführung von bestehenden Geschäftsmodellen in digitale Lösungen. Eine hybride Cloud-Infrastruktur von IBM und Containerlösungen von Red Hat helfen beim Kostensparen und erlauben flexible Erweiterungen.

Auch ERI Bancaire, ein Provider von Echtzeit-Banking-Lösungen, geht den Schritt in die „Wolke“. Dadurch können die Schweizer ihr Olympic Banking System als Software-as-a-Service offerieren und die Kosten für ihre Privatbankenkunden niedrig halten. Die von IBM gestellte Infrastruktur passt sich an die sich ändernde und tatsächliche Nachfrage an und unterstützt die Einhaltung der gesetzlichen Auflagen für Sicherheit und Compliance bei Finanzdienstleistern.

Autokauf per Smartphone

Ein Wechsel in die Cloud kann auch das Kundenerlebnis ebenso wie den Geschäftsablauf revolutionieren, wie das Beispiel der BMW Bank zeigt. Sie verlagert den Autokauf gerade weitgehend ins Internet. Der Kunde konfiguriert seinen Wunsch-BMW online, vereinbart sogleich eine Probefahrt bei einem Händler seiner Wahl und entscheidet sich im Autohaus nach einem Gespräch mit einem Berater für eine Finanzierungslösung. Den Kauf- oder Leasingvertrag erhält der Kunde digital und besiegelt ihn mit einer elektronischen Signatur nach einer Identifizierung per Videoschalte.

Das System prüft die Bonität des Käufers in nur drei Minuten. Ein Kredit lässt sich in Höhe von bis zu 50.000 Euro am Smartphone abschließen. „Diese Prozesse gelingen dank einer eindeutigen ID, anhand der wir den Kunden jederzeit wiedererkennen“, erläutert Martin Göttler von der BMW Bank. Besonderen Wert legte das Institut auf die nahtlose Verbindung zwischen den diversen Online-Kanälen und 500 stationären Händlern. Diese Abstimmung gelang durch eine enge Verzahnung von IT-Abteilung und den Geschäftsbereichen zusammen mit Architekten, Designern und Entwicklern von IBM. „95 Prozent der Kunden haben unser Angebot angenommen, der erste Käufer war 76 Jahre alt“, freut sich der Bankmanager.

Plattform steuert Kreditvergabe

Dass viele Wege in die Digitalisierung führen, beweist das Vorgehen der mittelständischen Aareal Bank. Mit Software von knowis und IBM als Provider stellte sie als erstes deutsches Institut einen klassischen Bankenprozess auf eine Cloud-Plattform. Der Prozess plant die Kreditvergabe und berechnet das interne Risiko. „Wir wollten unsere IT-Systeme entschlacken und entkoppeln und als Bank operativ stärker und effizienter werden“, erläutert Group Technology Officer Holger Spielberg die Ziele des MDax-Unternehmens. Dafür mussten die Mitarbeiter die neuen Methoden und Technologien verstehen und die IT-Infrastruktur für den Wechsel vorbereiten.

Beim Transfer zum neuen System schrumpfte das Datenvolumen um fast 90 Prozent und die Zahl der Eintragspunkte um 75 Prozent. Selbst entwickelte Software ersetzte man durch Open Source- und Standardlösungen. Die Kosten für Wartung und Weiterentwicklung eigener Systeme seien enorm, erklärt Spielberg. Eine mittelgroße Organisation wie Aareal könne eigenständig kaum auf dem aktuellen Technologie-Niveau sein, während Standardlösungen eine extreme strategische und fachliche Flexibilität mit sich brächten. „Das ganze Bankwesen durchläuft gerade die Lernkurve, ihre IT-Strategie längerfristig zu betrachten“, berichtet Spielberg.

Pluspunkte von Provider IBM

Für die Finanzbranche im DACH-Raum baut IBM in Frankfurt mit bisher 30 Partnern basierend auf der IBM Cloud die IBM Cloud for Financial Services. Sie implementiert zusätzlich die besonderen Anforderungen, die Banken und Finanzinstitute auf Grund regulatorischer Anforderungen an eine Cloud stellen. Analog zu ihrem Pendant in den USA berücksichtigt diese neue Plattform automatisch die Vorgaben der europäischen Aufsichtsbehörden. Dadurch können die Partner neue Angebote und Anwendungen viel schneller an den Markt bringen. Auch bietet IBM in der IBM Cloud einen Datenschutz auf höchstem Niveau. Denn die Schlüssel zur Verschlüsselung der Daten liegen nicht beim Cloud-Anbieter, sondern ausschließlich beim Kunden. Der Cloud-Anbieter kann in der Konsequenz nicht auf die unverschlüsselten Kundendaten zugreifen.

Dieser Artikel basiert auf Vorträgen der Breakout-Session „Bank & Zukunft“ parallel zum IBM Think Digital Summit 2020.

Alle Vorträge stehen nach Anmeldung als Aufzeichnung frei zugänglich hier