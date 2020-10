La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et les façons de consommer. Le confinement et le changement brutal du comportement d’achat qui en a découlé a révélé la criante fragilité des chaînes logistiques mondiales et a plongé les secteurs de la production, du commerce et de la distribution, dans une crise sans précédent. Confinés, les consommateurs ont exprimé un besoin plus accru d’outils virtuels. Plus inquiets pour leur santé, ils exigent un regain de sécurité. La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et les façons de consommer. Le confinement et le changement brutal du comportement d’achat qui en a découlé a révélé la criante fragilité des chaînes logistiques mondiales et a plongé les secteurs de la production, du commerce et de la distribution, dans une crise sans précédent. Confinés, les consommateurs ont exprimé un besoin plus accru d’outils virtuels. Plus inquiets pour leur santé, ils exigent un regain de sécurité.

Dans ce contexte, quelles technologies innovantes choisir pour booster les services? Comment les entreprises vont-elles s’organiser pour répondre à ces nouveaux besoins digitaux? Telles sont les questions soulevées par IBM lors du Think Digital Summit 2020. Si les entreprises européennes réfléchissent déjà à des modèles logistiques plus résilients, autosuffisants, plus compétitifs et durables, elles devront aussi se montrer plus intelligentes et plus sécurisées.

La transformation digitale n’implique pas de changer entièrement les modèles existants mais bien d’optimiser les outils en place pour améliorer les services. Acteur majeur de l’emploi depuis 1957, Manpower le démontre avec son nouveau portail clients et application mobile, “des micro-services qui améliorent l’agilité et accélèrent le développement de services innovants et différenciants”, souligne Alfonso Gonzalez, directeur des services informatiques de ManpowerGroup. “La situation actuelle a entraîné une distanciation: le digital devient clé pour recréer du lien entre clients et talents, poursuit-il. Le défi majeur est de continuer d’apporter des solutions digitales, originales et concrètes tout en faisant évoluer les organisations, les compétences, et l’état d’esprit des collaborateurs pour préparer efficacement l’avenir.”

Grâce aux plateformes, bases de l’entreprise apprenante, on peut vivre en monde ouvert. En effet, la mise en place d’une technologie pour tous permet de créer de la valeur et de l’emploi. L’Oréal, Labeyrie, Carrefour ont fait le choix du cloud et du cognitif. Chez Labeyrie, “le cloud nous est apparu comme une évidence, affirme Louis Goffaux, DSI Labeyrie Fine Foods. Nous affranchir de la problématique des infrastructures nous permet de trouver des solutions dans des territoires éloignés des grandes villes. Nous avons pu nous recentrer sur nos métiers premiers, conserver une équipe à taille humaine et nous reposer sur des fournisseurs d’infrastructures.” Avec son système de traçabilité augmentée, développé avec IBM, Labeyrie a implémenté un QR code sur les emballages de deux de ses références de saumon fumé en décembre 2019. “D’autres gammes sont à l’étude grâce à l’arrivée de nouveaux fournisseurs dans la blockchain et nous prévoyons une extension de filières d’approvisionnement comme le canard.”

La technologie répond aux impératifs des chaînes logistiques, autant qu’aux nécessités des consommateurs. Le groupe de grande distribution Casino, fort d’un réseau de 11 172 magasins à travers le monde, remarque qu’avec “le nouveau contexte sanitaire, le client attend plus de réactivité et de sans contact dans son expérience”, souligne Alexandre Nottin, directeur Stratégie et Innovation à Franprix, Groupe Casino.

Depuis la crise sanitaire, “il y a un besoin d’accessibilité plus rapide aux produits, confirme Francesca Faure, vice-présidente Solutions Delivery chez Coca-Cola European Partners. Un besoin d’utiliser des plateformes numériques et les services qui vont avec.” Un challenge pour Coca-Cola Europe qui possède l’une des plus grandes et des plus complexes chaînes de production de bouteilles au monde. Le groupe a choisi le cloud hybride d’IBM. “Notre stratégie se base sur trois piliers : le business, l’innovation et enfin le socle technologique, qui est essentiel et dans lequel s’inscrit notre relation avec IBM. Aujourd’hui, nous passons sur des organisations plus complexes et plus innovantes et l’expertise d’IBM a été importante pour nous aider à faire des choix.”

Le besoin du digital se fait tout autant ressentir dans le domaine de la santé. “Nous avons observé une augmentation spectaculaire des téléconsultations”, présente Isabelle Vitali, directrice du Centre d’innovation digitale chez Sanofi. Une tendance qui va perdurer dans le futur puisque “80% des patients veulent continuer de l’utiliser. Cela fonctionne et résonne avec l’éthique qui, au-delà du légal, reste de la pédagogie et de la confiance.” Cette dernière notion est un élément clé dans la transformation digitale.

Dans un délai court et contraint, SNCF Voyages a réussi à passer à l’échelle. L’adaptation en situation extrême a été facilitée par un outil, Tout’ouï, un agent conversationnel déployé par IBM. SNCF Voyages se félicite d’avoir trouvé “une réponse nouvelle à un problème inédit”, précise Olivier Beaurepaire, directeur de la digitalisation de l’innovation, services et RH chez SNCF Voyages. L’intelligence artificielle “nous a permis d’améliorer la satisfaction et la relation clients, à les écouter comme jamais ne nous l’avions fait”. Avec un bon des réclamations pendant la crise (+220%), il a fallu innover: “Aucune organisation industrielle ne sait l’encaisser avec son organisation standard donc il a fallu chercher, aller ailleurs”.

Collection des données va de pair avec protection. La pandémie a affecté le risque de cybersécurité car le transfert d’importants volumes peut s’avérer risqué. “La crise sanitaire a fragilisé les entreprises et créé de nouvelles opportunités pour les cyber-attaquants d’où la nécessité de mettre l’accent sur la capacité à anticiper les crises et les incidents”, explique Alain Rogulski, vice-président IT et cybersécurité du groupe Sodexo. Lorsqu’une crise a lieu, il faut pouvoir minimiser les impacts.” Il rappelle qu’un “petit bout de code est capable de mettre à l’arrêt des grosses multinationales.” Une prise de conscience qui a permis à ce groupe dédié à l’intégration de services sur site et qui représente 22 milliards de chiffre d’affaires, d’”intégrer le volet résilience dans les plans cyber”.

Tous ces nouveaux outils, issus de l’intelligence artificielle et mis en place en situation extrême, ont accéléré le travail “sur l’automatisation, la productivité et ont permis aux salariés de devenir des employés augmentés” résume Hind Mechbal, directrice des services d’information, à la Caisse centrale de Réassurance (CCR). Les technologies innovantes seront partie prenante du processus de reconstruction des chaînes logistiques de demain et cette remise en question est l’occasion idéale de repenser les systèmes, afin de les rendre plus résilients, plus intelligents, et davantage capables d’anticiper et de s’adapter à des situations de crises comparables à celle que nous traversons.

