İsrail ana biyolojik araştırma laboratuvarında temel bir koronavirüs antikoru izole etti-İsrail savunma bakanı

KUDÜS, 5 Mayıs (Reuters) - İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, İsrail’in ana biyolojik araştırma laboratuvarında temel koronavirüs antikoru izole ettiğini açıklayarak, bu adımı COVID-19 salgını için olası bir tedaviye doğru “önemli bir atılım” olarak nitelendirdi.

Bennett yaptığı açıklamada, “İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nde (IIBR) geliştirilen ‘monoklonal nötralize edici antikor’, taşıyıcıların vücutlarındaki (hastalığa neden olan koronavirüsü) nötralize edebilir” dedi.

Açıklamada Bennett’in dün IIBR’yi ziyaret ettiği ve “koronavirüs için bir panzehir bulmada önemli bir atılım hakkında bilgilendirildiği” belirtildi.

IIBR Direktörü Shmuel Shapira, antikor formülünün patentinin alındığını söyleyerek, daha sonra uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediğini ifade etti.

IIBR, İsrail’in COVID-19’dan iyileşenlerin kan testi de dahil olmak üzere koronavirüs için bir tedavi ve aşı geliştirme çabalarına öncülük ediyor.

Bu tür numunelerdeki antikorlar yaygın bir şekilde olası bir tedavi geliştirmenin anahtarı olarak görülüyor.

IIBR’de izole edildiği bildirilen antikor monoklonal, yani tek bir iyileşmiş hücreden türetildiği ve bu nedenle bir tedavinin ortaya çıkmasında potansiyel olarak daha değerli olduğu anlamına geliyor.

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