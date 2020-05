STOCKS TO WATCH- Giovedì 14 maggio

Di seguito i titoli in evidenza il 14 maggio.

FIAT CHRYSLER, EXOR - Il gruppo automobilistico e Peugeot hanno cancellato la distribuzione dei rispettivi dividendi ordinari, ciascuno da 1,1 miliardi di euro, alla luce dell’impatto dell’emergenza COVID-19. Fca e Peugeot confermano che le attività di preparazione della fusione paritaria procedono “positivamente”, compresi gli adempimenti per il via libera delle autorità antitrust. Il completamento dell’operazione è atteso nei tempi previsti, ovvero prima della fine del primo trimestre 2021, si legge in una nota.

DIASORIN - Ha ricevuto il via libera dalle autorità canadesi per la vendita del test sierologico che ricerca la presenza degli anticorpi IgG neutralizzanti in risposta all’infezione da Covid-19, mentre in Italia la società con base a Saluggia nel Vercellese non fornirà i test per il governo.

PIRELLI - Chiude il primo trimestre con utili e ricavi in calo per l’impatto dell’epidemia di coronavirus e conferma i target per l’anno comunicati poco più di un mese fa. Il secondo trimestre sarà il peggiore del 2020, ha detto il gruppo.

PIRELLI, PREMBO - L’AD di Pirelli ha detto che una fusione con Brembo non è in agenda ma che è sempre pronto a studiare eventuali opportunità.

TOD’S - Chiude il primo trimestre con vendite in calo di quasi il 30%, penalizzate dalla pandemia di coronavirus che ha portato alla chiusura di negozi in tutto il mondo.

MEDIASET - E’ convinta che ci sarà un consolidamento dei broadcaster europei, di cui vuole essere capofila con MediaforEurope, e ritiene ProSiebenSat un importante potenziale partner del suo progetto, ma non l’unico.

FINCANTIERI - Thyssenkrupp sta esplorando diverse opzioni strategiche per la sua divisione della difesa, che vanno da un’integrazione con le attività di Fincantieri alla creazione di un campione nazionale con altri gruppi tedeschi del settore, secondo una fonte vicina alla situazione.

SAIPEM - Si è aggiudicata nuovi contratti per il progetto Nigeria LNG Train 7, che ha un valore complessivo di oltre 4 miliardi di dollari. La quota Saipem è pari a 2,7 miliardi.

JUVENTUS, ROMA, LAZIO

I club della Serie A si sono espressi a favore di un riavvio della stagione calcistica a partire dal 13 giugno, se ci sarà il via libera del governo.

Sono sospesi a tempo indeterminato: AXELERO, BANCA CARIGE, CDR ADVANCE CAPITAL, COSE BELLE D’ITALIA, OLIDATA, STEFANEL.

FTSE MIB

Assemblee: Enel (14,00).

Cda 1° trimestre: Banca Generali, Edison, Fincantieri, Unipol, UnipolSai.

Conference call 1° trimestre: Banca Generali (14,00).

ALTRE QUOTATE

Cda 1° trimestre: Enav, Massimo Zanetti, Mondadori, Rai Way, Saras (mattina).

Conference call 1° trimestre: Massimo Zanetti (17,45), Mondadori, Rai Way, Saras (16,00).

ESTERO

Risultati Deutsche Telekom, Bouygues.