STOCKS TO WATCH-Lunedì 18 maggio

(Indicate con (*) le integrazioni)

Di seguito i titoli in evidenza il 18 maggio.

FIAT CHRYSLER, INTESA SANPAOLO - FCA ha confermato sabato che la sua controllata italiana è in discussione con il governo e con Intesa Sanpaolo per la concessione di una linea di credito triennale da 6,3 milioni di euro assistita da garanzia statale, fornita da Sace, destinata esclusivamente alle attività del gruppo in Italia e al sostegno della filiera automotive nel Paese.

FIAT CHRYSLER - Il presidente del Consiglio Conte ha affermato nella conferenza stampa di sabato che l’azienda automobilistica ha diritto di chiedere la garanzia statale sui prestiti nonostante la sua capogruppo abbia sede legale in Olanda, in quanto dà lavoro a migliaia di persone in Italia.

(*) In un’intervista a Repubblica di oggi, il leader della Fim Cisl Marco Bentivogli dice che il prestito è necessario a pagare stipendi e fornitori e che è importante che il gruppo non arrivi al matrimonio con PSA Peugeot in condizioni di debolezza.

Ha annunciato venerdì la convocazione dell’assemblea degli azionisti in data 26 giugno.

Secondo Il Messaggero di sabato, che non cita fonti, nelle due settimane trascorse dall’inizio della Fase 2 in Italia le immatricolazioni di vetture si sono ridotte del 50% e gli ordini del 70%.

INTESA SANPAOLO, UBI BANCA - L’AD di Intesa Carlo Messina, in un’intervista al Messaggero di sabato, rispondendo a una domanda sull’indagine dell’Antitrust relativa all’offerta su Ubi Banca, ha spiegato che Intesa coopererà come ha sempre fatto con le autorità e ribadito che andrà avanti col piano anche con adesioni all’Ops solo del 50% più una delle azioni di Ubi. Messina ha aggiunto che Intesa è pronta a dialogare con gli imprenditori locali e le fondazioni azioniste di Ubi e raccogliere i loro suggerimenti.

L’istituto ha scritto al ministero dell’Economia per sottolineare che avere dimensioni maggiori sarà sempre più urgente nel comparto bancario e che la sua offerta pubblica di scambio su Ubi Banca va in tale direzione, riportava ieri La Repubblica.

(*)INTESA SANPAOLO - Raggiungere entro fine 2021 il primo posto in Italia nel ramo assicurazioni danni è “un obiettivo alla nostra portata”, dice ad Affari & Finanza Nicola Fioravanti, responsabile della divisione Insurance di Intesa SP.

BPER BANCA - L’AD Alessandro Vandelli afferma in un’intervista a Milano Finanza di sabato che la revisione dei target di redditività per il 2020 e il 2021 sarà inevitabile ma non “snaturerà” gli obiettivi strategici del piano industriale della banca. Vandelli afferma che l’operazione di acquisto di 400-500 filiali nell’ambito dell’offerta di acquisto di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca “ha ancora senso” per Bper nonostante lo scoppio della crisi del coronavirus.

FERRARI - Il fondo attivista Usa Third Point ha comunicato venerdì di aver incrementato la sua partecipazione da 150.000 a 1,1 milioni di azioni.

ATLANTIA - Permane il contrasto all’interno della maggioranza tra PD e M5s sul tema della concessione autostradale del gruppo, secondo Il Sole 24 Ore di sabato. La ministra dei Trasporti PD De Micheli, spiega il quotidiano, ha pronto un accordo con Atlantia da presentate in uno dei prossimi Cdm, mentre i 5 Stelle restano fermi sulla revoca della concessione.

ENEL - Il Cda venerdì ha rinominato Francesco Starace amministratore delegato per un altro mandato.

POSTE ITALIANE - Matteo Del Fante è stato rinominato venerdì amministratore delegato per un altro mandato.

UNICREDIT - Ha erogato oltre 500 milioni di euro a 23.000 aziende italiane che hanno presentato richiesta di finanziamento fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato, sulla base del decreto liquidità.

MEDIASET - Ha convocato l’assemblea degli azionisti per il 26 giugno.

CATTOLICA ASSICURAZIONI - La compagnia non proporrà alcun pagamento di dividendi all’assemblea degli azionisti mentre nel primo trimestre l’utile è diminuito a causa di svalutazioni.

La società ha approvato modifiche alla governance per quanto riguarda la composizione del cda e la sua operatività. Inoltre gli azionisti saranno chiamati a votare nell’assemblea del 27 giugno su una proposta di delega al Cda ad aumentare in una o più volte il capitale sociale entro il 30 giugno 2025, per un importo massimo di 500 milioni di euro.

CREDEM - Fitch ha tagliato venerdì il rating della banca a BBB- da BBB, assegnando un outlook stabile, a seguito del downgrade sovrano subito dall’Italia da parte dell’agenzia.

JUVENTUS, LAZIO, AS ROMA - Slitta per ora la ripresa degli allenamenti di gruppo per le squadre di calcio, rispetto alla prevista ripartenza di oggi, riportavano ieri la Gazzetta dello Sport e la Rai. Lo stop, anche se probabilmente solo di poche ore, è dovuto alla mancata validazione da parte del Comitato tecnico-scientifico del documento del ministero dello Sport.

ALITALIA (non quotata) - L’uomo d’affari sudamericano German Efromovich, che ha presentato una manifestazione d’interesse tramite il veicolo lussemburghese Synergy Europe, conferma il proprio interesse per la compagnia aerea, dice al Sole 24 Ore di sabato Antonio Guizzetti, consulente dello stesso Efromovich. Due sono le opzioni valutate: una società interamente privata sotto il controllo di Synergy, oppure una partnership pubblico/privato col governo italiano. Guizzetti aggiunge che nel caso di un’Alitalia privata sotto il controllo d Synergy non saranno previsti né uno spezzatino delle attività né tagli al personale.

Sono sospesi a tempo indeterminato: AXELERO, BANCA CARIGE, CDR ADVANCE CAPITAL, COSE BELLE D’ITALIA, OLIDATA, STEFANEL.

FTSE MIB

Assemblea: Terna (11,00).

Cda trim1: TIM.

Stacco cedola dividendo: A2A, Anima, Azimut, Buzzi Unicem, Eni (saldo), Generali (prima tranche), Italgas, Prysmian, Recordati (saldo), Saipem, Salini Impregilo, UnipolSai, INWIT, Massimo Zanetti.

ALTRE QUOTATE

Assemblea: Banca Montepaschi (9,30).

Cattolica Assicurazioni, conference call trim1 (10,30).

Trevi, termina aumento di capitale.