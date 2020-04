STOCKS TO WATCH- Lunedì 27 aprile

Di seguito i titoli in evidenza il 27 aprile.

GENERALI - Il gruppo è molto solido dal punto di vista operativo, finanziario, patrimoniale e di governance. Così la compagnia replica a un azionista che, in vista dell’assemblea del 30 aprile, chiede se è scalabile.

Ha ribadito che non c’è ragione di dubitare della stabilità del gruppo anche se “gli esatti effetti” della crisi del coronavirs restano incerti.

Continua a guardare in maniera disciplinata ad acquisizioni e non esclude di poter valutare cessioni in modo opportunistico.

Ha 300 milioni di valore nominale di un bond Alitalia, quasi completamente svalutato a bilancio.

CAMPARI - Il mondo degli alcolici si sta consolidando rapidamente e il gruppo e’ pronto a fare operazioni anche molto più importanti di quelle andate in porto finora, ha detto a la Repubblica sabato l’AD Bob Kunze-Concewitz.

DIASORIN - Ha ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration americana per l’utilizzo del test serologico LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG negli Stati Uniti.

INTESA SANPAOLO, UBI BANCA - Qualcuno può aver “tirato per la giacchetta” Credit Agricole in relazione a Ubi ma è “assai poco probabile ... che una banca leader in Francia venga in Italia con intenti bellicosi nei confronti della banca leader nel paese”, ha dichiarato l’AD Carlo Messina a Il Sole 24 Ore sabato.

A due giorni dall’assemblea di Intesa chiamata ad approvare l’aumento di capitale a servizio dell’offerta di scambio su Ubi, Messina ribadisce di non aver avuto “neppure per un instante” dubbi sull’opportunita’ di sospendere a causa del coronavirus l’operazione volta ad acquisire la quinta banca italiana.

BPER BANCA - Ha sottoscritto il protocollo Sace per il sostegno alle imprese.

ENI - Conferma i 20 miliardi di investimenti previsti in Italia nei prossimi 4 anni e “spera di poterli incrementare”, ha dichiarato l’AD Claudio Descalzi a La Stampa sabato.

FIAT CHRYSLER - Da oggi è prevista la ripartenza della produzione di furgoni nello stabilimento Sevel di Atessa, in Abruzzo, e delle attività preparatorie per lo sviluppo finale dei nuovi modelli ibrdi Jeep a Melfi, in Basilicata.

CERVED - Ha sottoscritto con un pool di banche accordi vincolanti per linee di credito a cinque anni pari a 695 milioni di euro che consentiranno di rifinanziare da maggio, sostanzialmente alle medesime condizioni, le linee in essere che hanno date di rimborso a partire dal 2021.

CREDITO VALTELLINESE - L’assemblea ha approvato tutti i punti all’ordine del giorno inclusa l’azione di responsabilità nei confronti di ex amministratori e sindaci in carica nel periodo 2008-2016, tra cui l’ex presidente Giovanni de Censi e l’ex AD, Miro Fiordi.

FIERA MILANO - Ha nominato presidente, in sostituzione del dimissionario Antonio Caorsi, il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi.

Sono sospesi a tempo indeterminato: AXELERO, BANCA CARIGE, BIO-ON, CDR ADVANCE CAPITAL, COSE BELLE D’ITALIA, OLIDATA, STEFANEL .

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo, assemblee annuale e straordinaria (10,00).

ALTRE QUOTATE

Stacco cedola dividendo: Piaggio (saldo 2019).

NON QUOTATE

Alitalia SAI, aggiornamento riunione in videoconferenza su CIGS con Min.Lavoro e sindacati.

ESTERO

Risultati trimestrali Adidas, Bayer.