Empresas de tecnologia criam adesivo que monitora temperatura para combater Covid-19

SÃO FRANCISCO, Estados Unidos, 26 Mai (Reuters) - Um grupo de empresas de tecnologia está trabalhando em um pequeno adesivo que pode ser usado para monitorar temperaturas corporais elevadas que às vezes podem indicar os primeiros sintomas de Covid-19.

O adesivo é equipado com um microchip especialmente desenvolvido que será produzido em uma fábrica operada pela SkyWater Technology, em colaboração com a projetista de chips Linear ASICs e a empresa de investimentos Asymmetric Return Capital. O adesivo deve conectar-se a um smartphone para monitorar a temperatura corporal de uma pessoa, disseram as empresas.

O grupo tem como objetivo produzir um dispositivo que pode ser fabricado em larga escala para monitorar remotamente as temperaturas.

“Isso será especialmente importante quando entrarmos na temporada de gripe ainda este ano”, afirmou Bryan Wisk, sócio fundador da Asymmetric Return Capital, em comunicado.

O projeto faz parte de uma parceria mais ampla com duas outras empresas: a desenvolvedora de software SensiML e a Upward Health, operadora de serviços de saúde em domicílios.

As empresas esperam usar inteligência artificial para analisar sinais como o som da tosse e identificar padrões únicos para os sintomas de Covid-19. Essas descobertas podem ser usadas para criar sistemas baseados em sensores que podem rastrear o vírus e retardar sua disseminação.

“Há uma enorme necessidade de melhores ferramentas de triagem pré-diagnóstico, conforme as medidas de reabertura são implementadas nos EUA e no mundo”, disse Chris Rogers, presidente-executivo da SensiML, em comunicado.