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July 5, 2018 / 3:57 AM / Updated an hour ago

Telecom Egypt And Etisalat Misr Sign Two Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

July 5 (Reuters) - TELECOM EGYPT:

* TELECOM EGYPT AND ETISALAT MISR SIGN AN AMENDMENT OF NATIONAL ROAMING AGREEMENT SEALED IN JULY 2017

* AMENDMENT PROVIDES BETTER FINANCIAL AND SERVICE QUALITY TERMS AVAILING IMPROVED COMMERCIAL CONDITIONS FOR TELECOM EGYPT

* NEW AGREEMENT INVOLVES NATIONAL ROAMING SERVICES ON ETISALAT’S NETWORK FOR TELECOM EGYPT VOICE AND DATA TRAFFIC

* AGREEMENT ENDS IN DECEMBER 2022

* TWO COMPANIES ALSO SIGNED A LETTER OF INTENT (LOI) FOR MOBILE TERMINATION RATES, WHICH INCLUDED A PREFERENTIAL TERMINATION RATE FOR TELECOM EGYPT

* LOI AIMS TO PUT A FRAMEWORK FOR INTERCONNECTION RATE BETWEEN BOTH OPERATORS Source: (bit.ly/2zcBBCg) Further company coverage:

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