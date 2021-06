"Un poco alucinante": Lisa Kudrow habla sobre el impacto del reencuentro de "Friends"

4 jun (Reuters) - La actriz Lisa Kudrow regresará a la comedia televisiva en la segunda temporada de “Feel Good”, poco después de aparecer en “Friends: el reencuentro”.

La reunión del elenco de la clásica comedia “Friends” se volvió un tema candente en las redes sociales e hizo aumentar las suscripciones de la plataforma HBO Max, donde se exhibe.

Kudrow dijo a Reuters vía Zoom que le pareció “un poco alucinante porque realmente no te das cuenta totalmente del impacto que el programa tuvo internacionalmente y las historias personales de las que se enteraron a lo largo de los años. Es realmente agradable. Ahora me voy a dormir pensando: ‘Ah, hice algo bueno”.

En la serie “Feel Good”, que está entrando en su segunda y última temporada, Kudrow interpreta a la madre de Mae, una comediante no binaria que lucha con los demonios de su pasado mientras intenta mantener una relación con su novia George.

La primera serie fue aclamada por la crítica y Mae Martin, quien basó el programa en sus propias experiencias, ganó dos premios de la Royal Television Society a mejor guionista y comedia, y también recibió el premio Breakthrough.

“Desde que me enviaron el guión (...) me encantó. Me encantó cada episodio, me encantó de qué se trataba”, dijo Kudrow.

Sin embargo, su compromiso con el proyecto implicó que la estrella de “Friends” tuviera que viajar al Reino Unido, donde se rodó la mayor parte de la serie durante la pandemia.

“Estaba ansiosa por eso, pero lo olvidé una vez que estuve en el set con los protocolos de COVID. Me sentí perfectamente segura”, dijo Kudrow.