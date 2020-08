FACTBOX-List of players missing U.S. Open amid COVID-19 pandemic

Aug 28 (Reuters) - List of players skipping the U.S. Open, scheduled to take place from Aug. 31-Sept. 13, in New York without spectators amid the COVID-19 pandemic. A majority of the players have pulled out due to concerns over contracting the novel coronavirus while others will miss the hardcourt major due to injuries and personal reasons. Men's Singles ATP RANK PLAYER COUNTRY 2 Rafa Nadal Spain 4 Roger Federer Switzerland 9 Gael Monfils France 11 Fabio Fognini Italy 17 Stan Wawrinka Switzerland 31 Kei Nishikori Japan 40 Nick Kyrgios Australia 49 Jo-Wilfried Tsonga France 58 Lucas Pouille France 71 Pierre-Hugues Herbert France 103 Alexei Popyrin Australia 128 Juan Martin del Potro Argentina -- Lu Yen-hsun Taiwan Women's Singles WTA RANK PLAYER COUNTRY 1 Ash Barty Australia 2 Simona Halep Romania 5 Elina Svitolina Ukraine 6 Bianca Andreescu Canada 7 Kiki Bertens Netherlands 8 Belinda Bencic Switzerland 29 Wang Qiang China 30 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 31 Barbora Strycova Czech Republic 32 Svetlana Kuznetsova Russia 34 Zheng Saisai China 38 Julia Goerges Germany 42 Jelena Ostapenko Latvia 45 Fiona Ferro France 56 Hsieh Su-wei Taiwan 73 Tamara Zidansek Slovenia 76 Lin Zhu China 85 Anastasia Potapova Russia 87 Ana Bogdan Romania 89 Andrea Petkovic Germany 98 Samantha Stosur Australia 104 Peng Shuai China 109 Xiyu Wang China 114 Barbora Krejcikova Czech Republic 133 Ann Li U.S. 134 Priscilla Hon Australia (Compiled by Arvind Sriram in Bengaluru, editing by Ed Osmond)