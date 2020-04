Triboo, accordo con commissario Arcuri per fornitura mascherine per 81,2 mln euro

MILANO, 28 aprile (Reuters) - Triboo, gruppo attivo nel settore digitale, ha siglato un accordo con il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri per la fornitura di 174 milioni di mascherine chirurgiche per un importo complessivo di 81,2 milioni di euro.

Le mascherine saranno prodotte grazie all’associazione temporanea di impresa costituita fra Triboo Digitale e Marobe, storica azienda tessile milanese, negli stabilimenti di Vanzaghello, riconvertiti all’inizio della pandemia, spiega una nota.

“L’accordo con Marobe ha permesso la creazione di una filiera italiana di produzione dove, ai 300 attuali addetti, se ne vanno ad aggiungere altri 250”, dice il fondatore di Triboo Giulio Corno nella nota.

