Ubisoft recrute Raashi Sikka, une spécialiste de la diversité chez Uber

FILE PHOTO: The logo of Ubisoft is seen in Montreuil, near Paris, France, July 13, 2020. REUTERS/Charles Platiau/File Photo

PARIS (Reuters) -Ubisoft, secouée cette année par des révélations sur des comportements inappropriés au sein de son encadrement, a annoncé mardi le recrutement de l’Indienne Raashi Sikka au poste de vice-présidente chargée de la diversité et de l’inclusion.

La nomination de Raashi Sikka, actuellement chargée de ces fonctions chez Uber et Uber Eats, “constitue une étape décisive pour Ubisoft, qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d’inclusion, tant en interne que dans l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble”, écrit la société de jeux vidéos dans un communiqué.

La nouvelle vice-présidente, qui dépendra directement du co-fondateur et PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, “promouvra, pilotera et développera des stratégies d’inclusion et des initiatives en matière de diversité, dans toutes les géographies d’Ubisoft et au sein de toutes les fonctions du groupe”, précise le groupe.

A la suite de révélations dans la presse faisant état d’accusations de harcèlement sexuel, Ubisoft a lancé cet été une enquête sur des allégations de mauvaise conduite qui s’est traduite par le départ de plusieurs cadres.

Serge Hascoët, qui était directeur créatif, a notamment démissionné, ainsi que la responsable monde des ressources humaines, Cécile Cornet.

“Nous sommes déterminés à faire d’Ubisoft une entreprise plus inclusive et plus ouverte à la diversité”, a commenté Yves Guillemot, cité dans le communiqué annonçant l’arrivée de Sikka.

Sa nomination prendra effet le 1er février 2021.