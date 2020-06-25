تقصي الحقيقة: مؤسسة أوباما لم تنشر أي تغريدة بها صورة لجورج فلويد قبل وفاته

تداول رواد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ادعاءً زائفًا مفاده أن مؤسسة أوباما (ذا أوباما فاونديشن) نشرت تغريدة على حسابها على موقع تويتر مرفق بها صورة لجورج فلويد قبل وفاته.

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

والمنشورات عبارة عن لقطة صورة لتغريدات من مؤسسة أوباما تم نشرها قبل وفاة فلويد في 25 مايو أيار.

وجثم الشرطي الأبيض ديريك تشوفين (44 عامًا) بركبته على عنق فلويد (46 عامًا) لنحو تسع دقائق بينما كان يلهث ويقول بصعوبة “أرجوك، لا أستطيع التنفس” قبل أن يتوقف عن الحركة بينما صرخ المارة في الشرطة لتركه.

وأُعلنت وفاة فلويد في المستشفى بعد قليل من الحادث يوم 25 مايو أيار.

ويعرض رابط المنشور الذي يؤدي إلى موقع مؤسسة أوباما.أورج صورة لجورج فلويد مرفوعة على لافتة.

ونشرت إحدى الصفحات منشورًا وكتبت عليه تعليق يقول “لست مهووس بنظرية المؤامرة لكن صراحة كيف لاباما (أوباما) ان يغرد بهذه الصورة سنة 2017 الصورة اسفل”.

وقال شخص آخر “‏في 17 مايو غردت مؤسسة أوباما ملصقا “صورة” عن جورج فلويد...؟ ... ‏أي قبل ثمانية أيام من مقتل جورج فلويد ... ‏على يد شرطة مينيابوليس في 25 مايو؟ ... ‏السؤال.. ‏هل هي تضحية شيطانية لإشعال احتجاجات باسم العنصرية للعرق الأسود لإنقاذ أوباما الرجل الأسود وإدارته من المحاكم التي أعدت لهم(؟).”

وهذه المنشورات غير صحيحة. أولًا، الصورة الموضوعة على اللافتة التُقطت بعد وفاة فلويد. وقال المصور كريستوفر ديلتس لرويترز إنه التقط الصورة في 30 مايو أيار على ضفة نهر في شيكاجو.

ويمكن مشاهدة الصورة على موقع وكالة أنباء سيبا يو.إس.إيه، والذي يؤكد تاريخ وموقع التقاط الصورة (here) .

ويرجع السبب وراء ظهور صورة فلويد في تغريدات قبل تاريخ وفاته إلى أن الصورة تم تخصيصها كصورة معاينة لموقع المؤسسة على الإنترنت.

ويمكن للمواقع أن تختار صورة معاينة أو بطاقة تويتر لتظهر عندما يكون الموقع مُدمجا في التغريدات (here) .

ويتم تحديث البطاقة بصورة تلقائية عندما تتغير مجموعة البيانات المرتبطة. وعندما يحدث هذا، فإن جميع التغريدات المرتبطة بالموقع – سواء قديمة أو جديدة – تعرض الصورة الجديدة. وعندما تم وضع صورة فلويد كصورة معاينة لموقع المؤسسة، ظهرت بالتالي على التغريدات المرتبطة بالموقع بما في ذلك تلك التي تم نشرها قبل وفاته.

وقالت مؤسسة أوباما لرويترز “لا توجد حقيقة وراء هذه الشائعة. يتم تحديث صورة معاينة أوباما.أورج بطريقة ديناميكية على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على مجموعة المعلومات.”

وقالت المؤسسة إن هذا منصوص عليه في كُتيب تحديث صور أوباما.أورج والتي تتغير دوريا لتعكس الأحداث والبرامج الحالية.

وثمة مثال آخر عن بطاقات تويتر التي تم تحديثها بأثر رجعي يمكن رؤيته في تغريدات مرتبطة بموقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتُوجد تغريدة لترامب في 2015 تعرض صورة معاينة التُقطت بعدما تولى الرئاسة في (here) 2017 .

الخلاصة

ادعاء زائف. صورة جورج فلويد الموجودة على لافتة التُقطت بعد وفاته. وظهرت الصورة على تغريدات قديمة لمؤسسة أوباما عندما تم تحديث صورة المعاينة.

نشر فريق تقصي الحقيقة في رويترز هذ المقال. يمكنكم قراءة المزيد عن نشاطنا في مجال تقصي الحقيقة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي هنا (here) .