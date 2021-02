Duras críticas de Biden a México en video son de 2006 y no dirigidas al gobierno actual de López Obrador

Una publicación que ha sido compartida y comentada cientos de veces en Facebook presenta como actual un video de una intervención en un acto con empresarios del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzando duras críticas a México, y asegura que se trata de un mensaje contra su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Los ataques del demócrata al país latinoamericano y sus autoridades son reales pero las imágenes corresponden al año 2006, cuando era senador.

"JOE BIDEN SE LANZA CONTRA EL GOBIERNO DEL PEJE "NO EN MI MANDATO NO EN MI MANDATO" DICE, Y SU MANDATO ES HOY. NO DE HACE 10 AÑOS COMO DICEN LOS PEJELOVERS, FUERTES DECLARACIONES!!", indicó la publicación junto al video, en alusión a López Obrador, conocido popularmente como "El Peje", y sus seguidores (aquí here ).

En las imágenes se observa a Biden recorriendo varias mesas con empresarios durante una comida y explicando su opinión sobre México con fuertes afirmaciones. “Era el país más rico del hemisferio y debido a un sistema corrupto que existe en México hay un uno por ciento de la población encima de todo, una clase media muy pequeña y el resto es pobreza miserable. Amigos, yo voté por un muro. A diferencia de la mayoría de demócratas yo votó por un muro de 700 millas (1.126 kilómetros)”, comienza el demócrata su discurso.

En su intervención, Biden señala que su país puede “construir un muro de cuarenta niveles”, pero si no logra cambiar la dinámica en México y no se castiga a los empresarios estadounidenses que contratan a trabajadores ilegales a sabiendas de que violan la ley, todo lo que se haga será “de cara a la galería”.

Y justifica la construcción de la valla fronteriza por el narcotráfico: “Hay gente que está conduciendo a través de la frontera con toneladas, toneladas, óiganme, toneladas de todo, desde bioproductos para metanfetamina, hasta cocaína o heroína. Todo está llegando a través del corrupto México”, complementa Biden en el minuto 1:27.

“No me digas, México, que esperas recibir el mismo trato que damos a otras democracias, si luego ¿no actúan de una forma democrática? No bajo mi supervisión, no bajo mi supervisión”, añade en el minuto 2:27.

La publicación en Facebook ha sido 2,100 veces compartida y ha recibido 1,200 comentarios, algunos de indignación por parte de ciudadanos mexicanos. “México es soberano no depende de nadie y el pueblo defenderá esa soberanía y poner en su lugar a los traidores a la patria, solo así se respetará nuestro México”, denunció un usuario. Otros respondieron criticando a López Obrador y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena). “Más claro no puede ser de cómo ven a México en el extranjero abramos los ojos y oídos no votes por Morena ya en dos años es más que suficiente”, señaló uno de ellos.

La intervención del demócrata se produjo el 27 de noviembre de 2006, durante una comida con más de 230 miembros del Columbia Rotary Club, cuando fue consultado sobre los problemas migratorios (aquí here y aquí here ). Biden era entonces senador e iba a asumir la presidencial del Comité de Relaciones Exteriores.

Sus comentarios fueron recordados el 10 de mayo de 2019 por la cadena estadounidense CNN en un análisis sobre su carrera hacia la candidatura demócrata a la presidencia del país norteamericano (aquí here ).

Desde el mismo día en que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, el demócrata dio un vuelco a las políticas migratorias de su antecesor, el republicano Donald Trump (aquí here ). Entre otras cosas, Biden prometió detener la construcción del muro fronterizo con México, una de las prioridades políticas de Trump, que durante la campaña que le llevé a la elección en 2016 aseguró que los mexicanos que ingresaban ilegalmente a su país eran "violadores" y "criminales", lo que causó la ira en el país latinoamericano (aquí here ).

A pesar de los insultos del republicano, López Obrador mantuvo una "buena relación" con él, como él mismo la definió aquí here , y apoyó las medidas migratorias del mandatario estadounidense reforzando con militares los controles migratorios en la frontera sur de México, por donde entran miles de migrantes centroamericanos en su ruta a Estados Unidos, y la línea limítrofe entre los dos países (aquí here ).

VEREDICTO

Falso. Video de Biden con duras críticas a México son de 2006 y no dirigidas ahora al gobierno de López Obrador

