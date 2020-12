Fact check: Video no confirma 'agenda de Biden para poner microchips a las masas'

Usuarios de las redes sociales han estado compartiendo un clip del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hablando sobre microchips y afirmando que el video comprueba una “agenda para (colocar) microchips a las masas”.

En el clip de 49 segundos, se puede escuchar a Biden diciendo:

“Nuestro viaje constitucional no se detuvo entonces, y no debe detenerse ahora, juez. Y nos enfrentaremos a decisiones igualmente trascendentales en el siglo XXI. ¿Se puede implantar una placa microscópica en el cuerpo de una persona para seguir cada uno de sus movimientos? Existe una discusión real sobre eso. Usted dictaminará sobre eso, recuerde mis palabras, antes de que termine su mandato. ¿Se pueden usar escáneres cerebrales para determinar si una persona se inclina hacia la delincuencia o el comportamiento violento? Usted dictaminará sobre eso. Y, juez, necesito saber si será usted un juez que crea que el camino constitucional debe continuar hablando de estas decisiones relevantes, o que hemos ido lo suficientemente lejos para protegernos contra la intromisión del gobierno en nuestra autonomía, en las decisiones más personales que tomamos. Juez, es por eso que éste es un momento crítico”.

El clip a corresponde al primer día de la audiencia de confirmación del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el 12 de septiembre del 2005 y se puede ver en la marca 1:14:02

En la audiencia, Biden está interrogando a Roberts sobre los derechos constitucionales a partir de la marca de 1:07:00 (here)

El clip en la publicación no muestra a Biden confirmando una “agenda para poner microchip a las masas”. Más bien, está cuestionando a Roberts sobre cómo el tribunal podría asegurarse de que la privacidad de los estadounidenses esté protegida de desarrollos no cubiertos por la constitución. Lo que dice antes y después del fragmento de las afirmaciones que aparecen en las redes sociales ayuda a proporcionar contexto al clip.

Durante la sesión, Biden argumenta que el gobierno y sus órganos de gobierno deberían ser más prácticos y amplios en la aplicación de la constitución de cara a los desafíos cambiantes que enfrenta el país, diciendo en la marca de 1:12:23 que cree que debería haber “un gobierno más enérgico para hacer frente a los desafíos del nuevo milenio”.

Biden luego habla de “placas microscópicas” y “escáneres cerebrales”, en el clip que circula en línea. Dado el contexto de su discurso, está claro que Biden no está defendiendo ni confirmando una “agenda para poner microchip a las masas”. Más bien, está argumentando que la constitución no debe interpretarse de manera restrictiva, para proteger los derechos de sus ciudadanos. Utiliza ejemplos como abordar la segregación y el trabajo infantil, que no estaban en la constitución pero que fueron prohibidos gracias a que se interpretaron de manera diferente. Pregunta si se hará lo mismo en un futuro tecnológicamente avanzado, donde posibles escenarios como “placas microscópicas” y “escáneres cerebrales” podrían ser objeto de revisión judicial, sin que se aborden explícitamente en la constitución.

Biden luego agrega alrededor de la marca 1:15:33: “Como la mayoría de los estadounidenses, creo que la constitución reconoce el derecho general a la privacidad”.

VEREDICTO

Falso. El clip no es evidencia de que Joe Biden confirme una agenda para poner microchips a las masas. Está discutiendo situaciones hipotéticas en las que la Corte Suprema debería poder fallar sobre asuntos perjudiciales para el pueblo estadounidense y su privacidad, incluso si no se mencionan específicamente en la constitución, durante las audiencias de confirmación del juez Roberts en 2005.

