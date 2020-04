Declaración falsa: Nostradamus predijo la pandemia de coronavirus

Publicaciones en las redes sociales afirman que el astrólogo francés del siglo XVI Nostradamus predijo el nuevo coronavirus.

Las diversas publicaciones incluyen una cita atribuida a Nostradamus que describe la propagación de una plaga en Italia que representará el fin de la economía global tal como la conocemos. Algunas afirmaciones también hacen referencia al famoso libro de Nostradamus “Les Propheties” (“Las Profecías”).

Las afirmaciones incluyen una profecía escrita de la siguiente manera: “Habrá un año gemelo (2020) del que surgirá una reina (corona) que vendrá del oriente (China) y que propagará una plaga (virus) en la oscuridad la noche, en un país con 7 colinas (Italia), y transformará el crepúsculo de los hombres en polvo (muerte), para destruir y arruinar el mundo. Será el fin de la economía mundial tal como se la conoce”.

La afirmación es infundada. Reuters no encontró evidencia de que Nostradamus escribiera esta profecía. Stephane Gerson, profesor de lengua, estudios e historia franceses de la Universidad de Nueva York, dijo a Reuters que este texto "no proviene de "Las Profecías" de Nostradamus ni de otros pronósticos hechos por Nostradamus ( here ).

Gerson dijo a Reuters: “Uno debe tener en cuenta que las plagas fueron recurrentes en la Europa del siglo XVI, durante su vida. Fue uno de los problemas sobre los que escribió, de hecho, hay al menos 35 referencias a plagas en sus “Profecías”.

Una búsqueda de palabras clave en "Les Prophéties" en línea, incluyendo "año gemelo", "reina" y "oriente" no arrojó resultados ( here ).

El texto tampoco está escrito en el famoso estilo de cuartetas de Nostradamus, un tipo de poema que consta de cuatro líneas. Aquí se pueden ver ejemplos de cuartetas de Nostradamus ( here ).

En su libro "Nostradamus: Cómo un oscuro astrólogo renacentista se convirtió en el profeta moderno de la fatalidad" ( here ), el profesor Gerson dice que el atractivo perenne de Nostradamus se basa en el hecho de que sus "predicciones arcanas podrían significar cualquier cosa".

Según Gerson, los expertos de antaño vincularon el éxito de Nostradamus con “la” gran cantidad de cuartetas y la escasez de declaraciones categóricas y referencias a tiempos y lugares específicos”.

Gerson dijo a Reuters que no era sorpresa que esa afirmación haya cobrado relevancia durante la actual pandemia de coronavirus.

“No hay nada sorprendente en el resurgimiento de tales rofecías falsas de Nostradamus a raíz de un desastre. Lo mismo ha sucedido durante más de 400 años: predicciones inventadas o alteradas, dotadas del aura de Nostradamus, emergen una y otra vez, es parte de una economía de falsificación, de propagación en los medios y anhelos de orden cada vez que un evento imprevisto amenaza nuestro bienestar material y nuestros marcos conceptuales”.

El equipo de Fact-Check de Reuters ha desmentido afirmaciones similares sobre presuntas predicciones del brote de COVID-19.

VEREDICTO

Falso: No existe evidencia que apoye que Nostradamus haya profetizado la pandemia de coronavirus.

Este artículo fue realizado por el equipo de Verificación de Datos de Reuters. Lea más sobre nuestro trabajo de comprobación de información here .