Fact check: Un video de una vacunación muestra la utilización de una aguja retráctil

Miles de usuarios de redes sociales han estado compartiendo un video de una campaña de vacunación en marcha, en los que alegan que la aguja desaparece y por lo tanto la vacunación no es auténtica. Sin embargo, el video apareció en una emisión de BBC News del 16 de diciembre de 2020 y la cadena de televisión confirmó que el video muestra una jeringuilla de seguridad que permite que la aguja se retraiga. Las agujas retráctiles son aconsejadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud como una forma de reducir la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones ( here , here , here , here ) muestran un clip de video con el logotipo de BBC News en el que se ve a una sanitaria aplicando una inyección en el extremo superior del brazo del receptor, quien empuja la parte anterior de la jeringuilla hacia abajo para inyectar un líquido tras lo cual la aguja se retrae y deja de verse. Las publicaciones de redes sociales incluyen comentarios como : "¡Agujas que desaparecen!”; "¿Qué pasó con la aguja? Tienen que enviar por correo las tarjetas de vacunación. Despierten ya"; y "¿Adónde fue la aguja? ¿ahora las agujas desaparecen?"

La BBC dijo en un artículo de verificación de hechos que los mensajes “utilizan material (visual) auténtico que muestra a profesionales de la salud usando una jeringuilla de seguridad, en la cual la aguja se retrae en el cuerpo del dispositivo después de su uso”. ( www.bbc.co.uk/news/55364865 )

La página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) explica cómo funcionan las agujas retráctiles: "Después de su uso, un empujón adicional en el émbolo retrae la aguja dentro de la jeringa, eliminando el peligro de exposición a la aguja". Una animación de esto se puede ver en el sitio web de la OSHA here .

Las agujas retráctiles son uno de los controles de ingeniería descritos por el Estándar de Patógenos en la Sangre de la OSHA, que puede utilizarse para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sanguínea por lesiones con agujas ( here , here ).

Un documento de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo "Garantizar Inyecciones Seguras" también explica que las agujas retráctiles pueden emplearse para reducir el riesgo de lesiones, como se ve aquí en la página cuatro here .

Reino Unido comenzó la campaña de vacunación masiva contra la enfermedad COVID-19 el 8 de diciembre de 2020, inoculando a los más vulnerables con la vacuna de Pfizer-BioNTech, y los Estados Unidos siguieron sus pasos el 14 de diciembre ( here , here ) . En el momento de escribir este artículo, el 21 de diciembre, al menos 1.690.000 personas habían muerto por COVID-19 en todo el mundo ( here ).

VEREDICTO

Falso. El video muestra una aguja retráctil como las que recomienda la OSHA y la OMS como una forma de reducir la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea por lesiones con agujas.

Este artículo fue producido por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de datos here .