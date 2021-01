Fact check: Aguja de jeringa con que vacunaron contra COVID-19 a médico era retráctil

Una publicación en redes sociales que muestra imágenes de video de un médico recibiendo una vacuna del COVID-19 insinuó que la aguja utilizada en la jeringa quedó dentro del brazo del paciente porque al terminar de inocularle el fármaco deja de verse la punta de la inyección. En realidad, se trata de una aguja retráctil que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de Estados Unidos para evitar la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea.

Reuters Fact Check. REUTERS

Más de 300 usuarios compartieron la publicación del 24 de enero aquí here , que lleva como título "HAY QUE VERLO" y que va acompañada de un video editado con una música paródica y subido previamente a la red social TikTok el 17 de diciembre de 2020 con el mensaje "Cuidado de que no te la dejen (la aguja) adentro" aquí here .

Las imágenes presentan a un doctor con lentes, mascarilla blanca, bata y bandana azules recibiendo la dosis. Entre el medio centenar de comentarios generados por la publicación, algunos cuestionaron la vacunación, al considerarla parte de un plan para engañar a la población. “He visto muchos de estos y la gente todavía no lo ve”, afirmó una usuaria. “¿Por qué crees que están haciendo esto? Ha sonado la alarma, amigos, porque la vacuna es experimental y no tiene licencia”, indicó otra. “¿Se rompió la aguja dentro del brazo o (el video) ha sido editado?”, se preguntó una tercera.

El video es la grabación de una pantalla de televisión en la que, con detenimiento, puede verse que se trata de una noticia televisiva del programa informativo Noticentro del canal Wapa TV, de Puerto Rico (aquí www.wapa.tv/noticias ).

Tras una búsqueda de noticas sobre la aplicación de vacunas en la isla caribeña, Reuters pudo encontrar el reportaje, transmitido por Noticentro en diciembre y titulado “Vacunan a personal médico en hospital de Morovis” (aquí here ).

Puerto Rico comenzó el 15 de diciembre la vacunación contra el COVID-19 con un acto encabezado por la gobernadora Wanda Vázquez, en el Centro Médico Ríos Piedras, tras la llegada de 16,000 dosis del producto de la farmacéutica estadounidense Pfizer, como informaron varios medios de comunicación (aquí here , aquí here y aquí here ).

En el reportaje de Noticentro, el reportero muestra a varios de los 155 médicos de un hospital llamado Morovis Community Health Center que fueron inmunizados, entre ellos un dentista de nombre Noel Colón Soto. “Prácticamente no sentí nada, como si no me hubieran puesto nada. Superfácil y súperbien”, dijo el doctor al reportero después de que le suministraron la dosis, en el minuto 2.10 del video.

En los segundos previos a su declaración puede verse el momento en que se le inocula el fármaco y como, al retirarle la inyección, la aguja que se le introdujo en el brazo izquierdo ya no es visible en la punta del objeto. Ese fragmento es el utilizado por la publicación de TikTok para insinuar que se quedó dentro del cuerpo del dentista o que fue una vacunación inauténtica.

Reuters contactó con el director ejecutivo del hospital Morovis Community Health Center, William Rodriguez, que desmintió la versión presentada en las falsas publicaciones. Explicó que en el caso del dentista se utilizó una jeringuilla retráctil conocida como VanishPoint y suministrada por la empresa manufacturera de la vacuna. “En ningún momento se incurrió en ninguna irregularidad en la administración” del fármaco, sentenció.

Las imágenes ya fueron utilizadas malintencionadamente en un video titulado "Vacuna Show" y subido a redes el 5 de enero aquí here .

Esa publicación, visible aquí here , fue desmentida por varias organizaciones de verificación de datos (aquí here y aquí here ).

El fragmento en el que aparece el dentista puertorriqueño está en el minuto 2:20.

Reuters también ha desmentido en varias ocasiones esa clase de mensajes falsos sobre las inyecciones de la vacuna contra el COVID-19 (aquí here y aquí here ).

Las agujas retráctiles, como la utilizada con el médico puertorriqueño, son aconsejadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA; por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud como una forma de reducir la propagación de enfermedades de transmisión sanguínea.

La página web de OSHA explica cómo funcionan: "Después de su uso, un empujón adicional en el émbolo retrae la aguja dentro de la jeringa, eliminando el peligro de exposición a la aguja". Una animación del manejo del objeto ver en el sitio web de la OSHA aquí here .

VEREDICTO

Falso. Aguja de jeringa de vacuna contra COVID-19 aplicada a médico no quedó dentro de su brazo porque era retráctil.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here .