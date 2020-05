Declaración falsa: consumir alimentos alcalinos contrarresta el COVID-19

Publicaciones en redes sociales afirman que consumir alimentos “alcalinos” aumenta el pH del organismo y ayuda a “contrarrestar” el nuevo coronavirus. Esta afirmación es falsa.

Al 13 de mayo de 2020, la declaración se ha compartido más de 2.400 veces en Facebook. Ejemplos de publicaciones: here , here ,y here

El texto comienza alertando de que “el COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5” y atribuye la información a un “Centro de Virología” de Moscú, Rusia. Luego enumera los siguientes alimentos “alcalinos” y sus supuestos niveles de PH: Limón – 9.9 pH, Aguacate o Palta-15.6 pH, Ajo -13,2 pH, Mango – 8.7 pH, Mandarina 8.0 pH, Piña 12.7 pH, Naranja -9.2 pH”.

Consumir alimentos alcalinos ayuda a prevenir la infección de COVID-19 – falso

El equipo de Verificación de Datos de Reuters ha desmentido previamente la falsa declaración de que consumir alimentos alcalinos ayuda a prevenir el COVID-19 ( here ).

Esta declaración sobre el nuevo coronavirus pudo haber surgido de la teoría de que las dietas "alcalinizantes" ayudan a prevenir el cáncer. La teoría se basa en la idea de que las células cancerosas prosperan en ambientes altamente ácidos, lo que significa que una dieta alcalina podría ayudar a prevenir la enfermedad. Esto ha sido negado por distintos expertos en el campo ( here , here , here ).

El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer dice: “Los estudios que concluyeron que las células cancerosas prosperan en un ambiente ácido se realizaron en un entorno de laboratorio. Sería casi imposible alterar el ambiente celular para crear un ambiente menos ácido en nuestros cuerpos. Por ejemplo, el estómago es muy ácido para una digestión adecuada, por lo que no queremos que sea más alcalino." ( here )

El Centro de Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas coincide: “No hay forma de que los alimentos que consume puedan alterar los niveles de pH de tu sangre. El pH del cuerpo está estrictamente regulado. Si cambia su dieta, es posible que vea cambios en el pH de su saliva u orina porque son productos de desecho, pero no hay forma de que pueda comer suficientes alimentos alcalinos que afecten su sangre". ( here )

Expertos aseguran que las dietas saludables y ricas en frutas y verduras pueden ayudar al tratamiento del cáncer, pero no debido a la acidez o alcalinidad de los alimentos, sino a sus vitaminas y minerales.

La Universidad de San Diego California (UCSD) confirma en su sitio de salud que “la dieta alcalina recomienda consumir principalmente frutas y verduras, que es un patrón de alimentación recomendado para prevenir el cáncer. Sin embargo, estas recomendaciones no se basan en la acidez o alcalinidad de los alimentos, sino en el hecho de que estos alimentos son ricos en vitaminas, minerales, fitonutrientes y fibra.” ( here )

Lista de alimentos “alcalinos” - falso

Los alimentos mencionados en esta declaración son ácidos, no alcalinos. Los niveles de pH asignados a cada alimento son incorrectos ( bit.ly/360hJiD ).

El limón es un alimento ácido con un nivel de pH de 2.00-2.60, no 9.9; la palta (aguacate) tiene un nivel de pH de 6.27-6.58 (ligeramente ácido), el nivel de pH asignado en la declaración, 15.6 es imposible (el número más alto en la escala de pH es 14, here ); el ajo es un alimento ácido con un nivel de pH de 5.80, no 13.2; el mango es un alimento ácido con un nivel de pH de 5.80-6.00, no 8.7; la mandarina es un alimento ácido con un nivel de pH de 3.32-4.48, no 8.0; la piña es un alimento ácido con un nivel de pH de 3.20-4.00, no 12.7; la naranja es un alimento ácido con un nivel de pH de 3.69-4.34, no 9.2.

Para protegernos del nuevo coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar las manos con frecuencia, cubrir la boca y la nariz al estornudar o toser, y mantener al menos un metro de distancia con otras personas. (Vea los consejos de la OMS para la población ( here ).

El equipo de Verificación de Datos de Reuters ha desmentido otras declaraciones falsas sobre remedios caseros para combatir el COVID-19 ( here , here ).

VEREDICTO

Falso. El consumo de alimentos alcalinos no ayuda a prevenir el COVID-19. Los alimentos mencionados son ácidos, no alcalinos.

