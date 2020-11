Fact check: El ejército de EEUU no ha incautado servidores electorales en Alemania

Usuarios de las redes sociales han estado compartiendo mensajes que alegan que el ejército de Estados Unidos ha registrado las oficinas de la empresa de votación electrónica Scytl en Alemania para incautar sus servidores como prueba de manipulación en las elecciones del 2020 en Estados Unidos. Sin embargo, Scytl dijo en un comunicado que el ejército de Estados Unidos no les ha confiscado nada y que no tienen oficinas en Alemania.

Un artículo ( here ), con el título de "INTEL: El ejército de EEUU incautó servidores de Scytl en Alemania en busca de pruebas tras el escándalo del cambio de voto" se publicó en GreatGameIndia, y se compartió en redes sociales ( here , here y here ).

El artículo afirma, “De acuerdo con fuentes de inteligencia, el ejército de Estados Unidos registró los servidores de las máquinas de votación de Scytl en Alemania como prueba de manipulación en las elecciones del 2020 [...] Los votos emitidos por los estadounidenses en las elecciones de 2020 fueron contados por una empresa española en quiebra, Scytl, en España”.

Como supuesta prueba, el artículo hace referencia a comentarios hechos sin pruebas que los respalden por el representante del primer distrito del congreso de Texas Louie Gohmert en Newsmax ( here ), y también supuestamente en una videollamada compartida a gran escala en las redes sociales ( here , www.youtu.be/GbgZzA_mSpE , here ). Gohmert dijo: "No sé la verdad. Sé que hubo un tweet alemán en alemán que decía que el lunes, las fuerzas armadas de Estados Unidos entraron en Scytl y tomaron su servidor ". Afirmó que Scytl tenía información que podría mostrar cuántos votos supuestamente se habían cambiado de republicanos a demócratas.

El Comité Ejecutivo del Consejo de Coordinación Gubernamental de Infraestructura Electoral y el Consejo de Coordinación del Sector de Infraestructura Electoral dijeron en una declaración que los responsables de la seguridad electoral no tienen pruebas de que los votos hayan sido cambiados, borrados o perdidos por los sistemas de votación en las elecciones del 3 de noviembre en EEUU, y que esta elección "fue la más segura de la historia estadounidense". El presidente republicano Donald Trump ha hecho repetidamente afirmaciones infundadas de fraude electoral ( here ).

Scytl ( here ), con sede en Barcelona, ofrece proyectos de modernización electoral para las elecciones de Estados Unidos, incluyendo pero no limitándose a la formación online de trabajadores electorales, entrega de votos electrónicos para votantes remotos y visualización online en tiempo real de los resultados electorales ( here ). La página web de Scytl muestra que la empresa tiene ocho oficinas en todo el mundo pero ninguna en Alemania ( www.scytl.com/en/contact/ ).

Scytl publicó un comunicado en su sitio web ( here ) refutando todas las afirmaciones hechas en el artículo y en los mensajes de las redes sociales: “Tras varias declaraciones erróneas publicadas en medios digitales y redes sociales, Scytl quiere aclarar que: […] Las tecnologías implementadas por Scytl en Estados Unidos están alojadas y gestionadas dentro de Estados Unidos, por su filial local, SOE Software, basada en Tampa, Florida; No tabulamos ni contamos los votos en Estados Unidos; No proveemos máquinas de votación en los Estados Unidos; No tenemos servidores ni oficinas en Frankfurt; El ejército americano no ha incautado ni servidores ni ordenadores de Scytl en Barcelona, Frankfurt o cualquier otro lugar.”

El ejército de EEUU no estuvo disponible para hacer comentarios al respecto.

El artículo compartido en las redes sociales también cita un mensaje en Twitter ( here ) de George Papadopoulos, el exasesor de campaña de Trump que fue condenado a 14 días de prisión por mentir al FBI sobre sus contactos con dirigentes rusos (here), que dice, "Última hora: El congresista Louie Ghomert ha declarado que el ejército de Estados Unidos ha incautado servidores para Dominion en Alemania", refiriéndose a Dominion Voting Systems, una empresa que suministra tecnología electoral ( www.dominionvoting.com/about/ ). Este mensaje y esta afirmación también están siendo compartidos en Facebook ( here , here ).

Ghomert hablaba de Scytl, no de Dominion, al hablar en Newsweek y en la videoconferencia compartida en los medios sociales. Scytl dijo en su comunicado que no están vinculados a Dominion.

Reuters ha desacreditado recientemente otras falsas afirmaciones relacionadas con Dominion y un supuesto fraude electoral ( here , here , here , here ).

VEREDICTO

Falso. Scytl confirmó en un comunicado que no han sido registrados por el ejército de Estados Unidos y no tienen oficinas en Alemania, y que no están vinculados a Dominion Voting Systems.

