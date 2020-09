Fact check: La prueba del COVID-19 no daña la barrera hematoencefálica, que ha sido relacionada con el Alzheimer

En las redes sociales circula una imagen que afirma que el test de coronavirus usando las pruebas PCR degrada la barrera hematoencefálica y detona enfermedades mentales. Estas declaraciones son falsas.

El texto en la imagen dice: “La ruptura de la Membrana hematoencefálica podría contribuir a la demencia o producir Alzheimer. Meter un hisopo PCR por el orificio nasal degrada esta barrera que a la larga (SIC) detonaran como tempranas enfermedades mentales” y “Test PCR es muy invasivo y produce ALZHEIMER.”

La imagen utilizada en estas publicaciones (here) en realidad muestra un diagrama de un hisopado nasofaríngeo, una toma de muestra que también puede utilizarse para otras pruebas distintas las PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa). Más información sobre cómo funciona la prueba PCR puede verse aquí (here y here )

Medline Plus, producto de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica el proceso (here). La prueba consiste en introducir un hisopo por la fosa nasal hasta la nasofaringe, la parte de la faringe que cubre el paladar, y frotar el hisopo rápidamente para obtener una muestra de secreciones que posteriormente se manda a un laboratorio.

Las publicaciones con esta afirmación alegan erróneamente que la prueba puede dañar la barrera hematoencefálica (BHE), una estructura que regula y restringe las sustancias que pasan del torrente sanguíneo al encéfalo ( here , here ). Es cierto que el daño temprano a la BHE puede ser un factor importante en los cambios cerebrales a largo plazo (here).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo a Reuters que el hisopado nasofaríngeo no daña ningún tejido ni entra en contacto con la barrera hematoencefálica.

“La toma de la muestra es un poco incómoda, pero es perfectamente segura; el hisopo sólo llega hasta la parte posterior de la nasofaringe, pero en ningún momento genera daño de tejido y mucho menos penetra hasta llegar a la barrera hematoencefálica”, dijo la OPS en un correo electrónico.

Anteriormente Reuters desmintió una declaración similar aquí (here). Un vocero de Public Health England dijo a Reuters que “No hay ningún punto en el tracto respiratorio o la cavidad nasal donde el cerebro sea accesible. No sería posible tocar el cerebro con un hisopo sin perforar la lamina cribosa”. La lamina cribosa es una capa ósea que forma el techo de la cavidad nasal (bit.ly/2FKBjqj , here).

Falso. El hisopado nasofaríngeo para la prueba PCR del COVID-19 no entra en contacto con la barrera hematoencefálica, no la daña, ni produce Alzheimer.

