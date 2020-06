Declaración parcialmente falsa: Un hombre detenido en Rochester, Minnesota, no es un agente del FBI

Reuters Fact Check. REUTERS/Axel Schmidt

Un video que se ha viralizado en las redes sociales en medio de las amplias protestas contra la desigualdad racial en Estados Unidos incluye un texto en muchas publicaciones que asegura que las imágenes muestran el arresto de un hombre negro que es en realidad un agente del FBI. El video data de 2019 y el hombre de la grabación no es un agente del FBI.

Pueden verse ejemplos de las publicaciones en redes sociales here y here . Estas muestran un video de un hombre negro con una camiseta roja que es esposado por dos policías blancos. El hombre cuestiona las acciones de los agentes ( here ). Un segundo video parece mostrar los instantes previos al arresto, en los que el mismo hombre dice “ustedes están asumiendo que soy alguien que no soy”, al tiempo que acusa a los agentes de haberle confundido en un caso de identidad equivocada. En ninguna de las grabaciones pueden apreciarse conclusiones o detalles audibles que revelen la profesión del hombre. Los agentes miran el documento de identidad que lleva el hombre en su billetera durante el video.

Varias publicaciones en las redes sociales indicaron que se trataba de un agente secreto del FBI. No obstante, el Departamento de Policía de Rochester (Minnesota) confirmó por correo electrónico a Reuters que, “en contra de los rumores en las redes sociales, la persona no era un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)”. El departamento dijo: “Durante la breve detención, la identificación mostró que no era el individuo que los oficiales sabían que tenía una orden. La persona fue puesta en libertad de inmediato”. La Policía de Rochester confirmó también que el incidente ocurrió el 1 de junio de 2019. here se puede ver un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Rochester que narra el incidente.

Un usuario de Instagram que asegura ser la fuente del video dijo que decidió compartir el video en este momento porque la muerte bajo custodia policial de George Floyd en Minneapolis elevó las tensiones raciales en todo el país. El usuario de Instagram @thisisnike1 escribió en una publicación que acompaña al video: “Algo me estaba diciendo que aguantara este video durante un año, ok” ( here )‬‬‬‬.

El usuario @thisisnike1 confirmó en un comentario en Instagram que la versión de que se trataba de un agente encubierto del FBI era un rumor que comenzó en Twitter. Otro usuario de redes sociales identificó al hombre del video como amigo suyo, asegurando que “no es un agente del FBI” ( here ).

VEREDICTO:

Parcialmente falso. El video muestra a un hombre brevemente detenido en un caso de identidad equivocada, pero la persona que aparece en la grabación no es un agente del FBI.

