Fact check: Hija de Obama no fue arrestada en la universidad por posesión de droga

Varios usuarios de Facebook se hicieron eco de una información publicada el 8 de febrero en un blog de noticias que asegura que una de las dos hijas del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, Maila, fue arrestada en la universidad por posesión de cocaína. La noticia, que no ha sido replicada por ningún medio de comunicación tradicional, tiene como fuente original un artículo publicado por una página web de contenidos satíricos.

No es la primera vez que se difunde esa falsa noticia de la detención de Maila Obama, que Reuters ya desmintió en marzo de 2020 (aquí here ).

Las publicaciones que replican el nuevo reporte inventado del arresto son visibles aquí here , aquí here , aquí here , aquí here , aquí here y aquí here . En total, han sido compartidas medio centenar de veces en la red social.

La mayoría están encabezadas por el mensaje "Artículo fuerte, no apto para ‘Obamistas’, y sujeto a ser censurado por la ‘autoridad de la verdad’ de ‘CaraLibro’". El enlace que comparten procede un blog de noticias llamado "Nosmintieron.tv" (aquí here ) que publicó la información el 8 de febrero y aseguró haberla obtenido de otra página web similar pero en inglés llamada "The New York Evening" (aquí here ), que a su vez cita como fuente a un medio llamado "Daily World Update" ( here ). Este último sitio de internet se describe como "Una sátira para terraplanistas, seguidores de Trump y de Y’all Qaeda (una forma paródica de referirse a la organización terrorista)". Ninguno de las dos páginas web en inglés fecha la falsa noticia.

“Maila Obama arrestada nuevamente, ningún medio dice nada”, titula la información de “Nosmintieron.tv”, una web que difunde contenidos sin pruebas sobre presuntas conspiraciones planetarias detrás de la pandemia del coronavirus y de la vacuna contra el COVID-19 o sobre un supuesto complot contra el expresidente Donald Trump para evitar que fuera reelegido en las urnas en noviembre pasado.

El texto, que es una traducción de lo publicado por los otros dos sitios webs en inglés, presenta un relato lleno de imprecisiones para denunciar sin fundamento que la hija de Obama fue detenida por personal de seguridad del campus de Harvard en posesión de “unos polvos blancos” en la zona de las duchas del centro educativo. El artículo, que tampoco especifica la fecha del presunto incidente, sugiere que la sustancia era cocaína y señala que Maila “estuvo detenida en la cárcel del condado de Harvard, que se encuentra entre los condados de Middlesex y Essex, pero fue liberada al día siguiente” gracias a las gestiones del abogado de la familia. El condado de Harvard no existe y la universidad del mismo nombre está en Cambridge, Massachusetts, parte del condado de Middlesex.

VEREDICTO

Falso: Malia Obama no fue arrestada por posesión de cocaína. La afirmación se originó en un artículo de un sitio satírico que se compartió fuera de contexto como si fuera cierta.

