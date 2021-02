Fact check: La foto de un paquete con arroz requemado a la venta corresponde a un supermercado de EEUU, no de Cuba

Usuarios en Facebook difundieron una fotografía de un paquete de arroz requemado envuelto con un plástico transparente y con la etiqueta de una supuesta tienda de Cuba, para criticar a las autoridades de la isla caribeña por la presunta comercialización de algo que consideran unas sobras, más que un alimento. La imagen es real pero la etiqueta ha sido alterada. En realidad, corresponde a un paquete de un supermercado de Estados Unidos y la instantánea no editada fue compartida por una periodista ghanesa, país africano donde ese plato es preciado en la mesa, que estudiaba en Harvard y compartió su hallazgo en las redes sociales.

Reuters Fact Check. REUTERS

Las publicaciones que distribuyeron la foto trucada son visibles aquí here , aquí here , aquí here , aquí here , aquí here y aquí here .

“Ahora si me caí muerta!!!!! En Cuba venden raspa de arroz $7.58. Hasta cuando es esto Dios Mío!!! Cuántos años más de miseria y dolor tiene que sufrir el pueblo de a pie de Cuba!!! Ya son 62 años con el Comunismo cochino!!!! Dios ten piedad de esta pobre gente”, señaló la primera. “Bueno, a comprar raspa de arroz para los frijoles recién cocidos con cuajada y crema”, complementó otra. “Ahora sí apretaron”, indicó una tercera.

Las denuncias, que han sido compartidas centeneras de veces, fueron tomadas como ciertas por algunos usuarios, aunque otros pusieron en duda la veracidad de la instantánea, en la que se observa una etiqueta de un producto identificado como "raspa de arroz" (arroz requemado que se raspa del fondo de una olla). Justo debajo puede leerse "Casa Mariela Castro", en una aparente burla porque ese ese el nombre de una polémica sobrina del líder cubano ya fallecido Fidel Castro (aquí www.ecured.cu/Mariela_Castro ), y en la parte inferior "TIENDAS MLC", como se conoce en la isla caribeña a los comercios estatales que desde 2020 aceptan el pago en dinero extranjero bajo la terminología eufemística de Moneda Libremente Convertible (MLC), a través de tarjeta bancaria, como una forma de aumentar las divisas que el Gobierno cubano necesita ante la severa crisis económica que arrastra desde hace décadas (aquí here ).

Mediante una búsqueda de imagen inversa, la fotografía fue compartida por una periodista de Ghana llamada Nana Aba Anamoah, que es una estrella de televisión en el país africano. En Instagram (aquí here ), Anamoah escribió el 5 de febrero de 2020: "Están vendiendo kanzo a $ 7.58 y lo llaman con un nombre elegante. Arroz quemado", junto a la fotografía con la verdadera etiqueta, donde puede leerse "Scorched rice" (arroz requemado). En la etiqueta se observa también el verdadero nombre del comercio que lo vende, New Grand, una cadena de supermercados estadounidense, en la sucursal situada en Little River Turnpike, en la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia.

Varios medios de comunicación de Ghana se hicieron eco al día siguiente del descubrimiento de la periodista de esa nación, como Pulse.com.gh (aquí here ) o Ghgossip.com (aquí here ).

A dos portales de noticias de Filipinas también les llamó la atención la historia (aquí here y aquí here ).

Reuters contactó por teléfono con el establecimiento, donde una persona que no quiso identificarse aseguró que el "arroz requemado no se vende ahora" allí, pero no quiso aclarar si lo habían comercializado en el pasado. En su página web, la cadena de supermercados New Grand Mart indica que es subsidiaria de la compañía Green Paradise Entreprises y que abrió su primer local en Falls Church, Virginia, en 2013, al que se sumó ese mismo año la tienda de Alexandria (aquí newgrandmart.com/about-us ).

“New Grant (sic, en lugar de Grand) Mart ofrece una variedad de productos frescos, pescado, carnes y artículos de especialidades étnicas que es difícil de igualar para otros mercados”, detalla su sitio de internet.

Según otra descripción que hace las propia firma New Grand Mart en la aplicación de internet Yelp de reseñas de empresas, el negocio ”se especializa en comestibles étnicos de Latinoamérica, Asia, India y África” (aquí here ).

El arroz requemado, que en Ghana se llama "kanzo", es un plato que también se consume en países como Corea con el nombre de "nurungji" (aquí here ), en Japón como "okoge" (aquí here ), en Vietnam como "coom chay" (aquí here ) y hasta en partes de Estados Unidos como "stuck-pot rice" (aquí here ).

Nurungji, en letras coreanas “누룽지”, se parece a la palabra escrita debajo de “scorched rice” en la foto original.

En España, donde se le llama “socarrat” y se consigue al preparar la tradicional paella valenciana, lograrlo resulta todo un arte para algunos especialistas gastronómicos.

VEREDICTO

Alterada. La foto del paquete con arroz requemado a la venta corresponde a un supermercado de EEUU, no de Cuba.

Este artículo fue realizado por el equipo de Reuters Fact Check. Lea más sobre nuestro trabajo de verificación de afirmaciones en las redes sociales aquí here